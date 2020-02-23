وزير الإعلام يستقبل رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين ورئيس معرض باريس الدولي للكتاب

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام أمس فانسان مونتانيي رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين ورئيس معرض باريس الدولي للكتاب الذي يزور السلطنة حالياً لحضور فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ(25).

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون بين نقابة الناشرين الفرنسية والمؤسسات الثقافية في السلطنة، بالإضافة إلى التعاون بين معرض مسقط الدولي للكتاب ومعرض باريس الدولي للكتاب.

من جانبه أكد رئيس نقابة الناشرين الفرنسيين خلال مشاركته كضيف شرف في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ(25) الحالية في كلمة له على ما حققه معرض مسقط الدولي للكتاب في دوراته السابقة من نجاحات متواصلة، مشيداً بما تبذله السلطنة من جهود لإنجاح فعاليات هذا المعرض خلال دوراته المتعاقبة.

الجدير بالذكر أن السلطنة قد شاركت كضيف خاص في فعاليات معرض باريس الدولي للكتاب تحت عنوان:(السلام تحت كتب مفتوحة) في دورته الـ(39) الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

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