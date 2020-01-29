سلاح الجو السلطاني العُماني والمستشفى السلطاني ينفذان تمرينا تدريبيا للإخلاء الطبي

في إطار التعاون القائم بين وزارة الدفاع والمؤسسات الصحية بالسلطنة نفذ كل من سلاح الجو السلطاني العماني والمستشفى السلطاني صباح أمس تمرينا تدريبيا لتأهيل الكادر الطبي بالمستشفى السلطاني في عملية نقل المرضى والمصابين والمسعفين من الطائرات العمودية بما يضمن لهم الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن وضمان سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي.

وقد شمل التمرين محاضرة نظرية أقيمت بقاعة المحاضرات بمركز التدريب بالمستشفى السلطاني، وتطبيقات عملية نفذت في مهبط الطائرة العمودية التابع للمستشفى، وتضمن التمرين آلية إسعاف المرضى وإجراءات السلامة للطاقم الطبي بالطائرة, وعملية الإخلاء الطبي.

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يأتي ضمن خطة سلاح الجو السلطاني العماني في استعداده لتقديم خدماته الجوية سواءً للمؤسسات الصحية الحكومية أو المؤسسات الحكومية الأخــرى أو المواطنين والمقيمين في السلطنة.

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