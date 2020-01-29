السلطنة والهند تستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج أمس معالي بنكاج ساران نائب مستشار الأمن الوطني الهندي الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك ، وأشاد معاليه بمستوى العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وجهود السلطنة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

حضر المقابلة سعادة سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف. كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية صباح أمس بديوان عام وزارة الخارجية معالي بانكاج سران – نائب مستشار الأمن القومي الهندي والوفد المرافق له.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.

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