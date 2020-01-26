أمطار بين الخفيفة والمتوسطة على عدد من الولايات والحرارة تصل إلى الصفر في جبل شمس

فرص الأمطار واردة على مسندم والحجر والولايات المُطلّة على بحر عمان

مسقط ـ (الخليج 365) والعمانية:

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

تشير التحاليل الجوية الصادرة من الارصاد المديرية العامة للارصاد الجوية تواصل فرص هطول الأمطار المتفرقة على محافظة مسندم وإجزاء من الولايات المطلة على بحر عمان وجبال الحجر اليوم، حيث من المتوقع تواصل تدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفرقة، مع تصاعد للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، إضافة الى انخفاض محسوس بدرجات الحرارة.

ومع هبوب رياح شمالية نشطة تشير التوقعات الى احتمال انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، على معظم الولايات، حيث تدنت درجة الحرارة في جبل شمس عن مستوى صفر، فيما كانت الصغرى في كثير من الولايات دون الـ(15) درجة مئوية، حيث من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير عند الفجر ومنتصف الليل.

وشهدت عدد من محافظات السلطنة امس هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ففي محافظة مسقط شهدت ولاية السيب هطول امطار على مناطق الموالح الشمالية والحيل الشمالية والشريجة وسور آل حديد والغشيبة والمنومة والعذيبة وغلاء ومرتفعات المطار والموالح الجنوبية والمعبيلة الجنوبية.

وفي ولاية العامرات هطلت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وتواصلت خيرات السماء في فترات متقطعة خلال اليومين الماضيين جرى على إثرها عدد من الشعاب المختلفة، ولم يسفر عن هطولها نزول أية أودية فيما استمر جريان وادي عدي وزيادة منسوب المياه فيه نتيجة تواصل أمطار الخير، وتشهد الولاية في الفترة الحالية تشكل السحب الركامية والغيوم التي تلبّد السماء وتحجب أشعة الشمس في أجواء شتوية جميلة في مختلف مناطق وقرى الولاية.

وفي جنوب الباطنه هطلت أمطار خفيفة في ولاية الرستاق وذلك على العراقي والصناعية والحوقين والحيملي، فيما هطلت على ولاية بركاء أمطار خفيفة على الهرم والصومحان الجنوبية وفي ولاية نخل على باب الظفور، وفي ولاية وادي المعاول على

الواسط، وفي ولاية المصنعة شهدت قرى الولاية هطول أمطار متفاوتة الغزارة سالت على اثرها الشعاب.

جعلها الله امطار خير وبركة وعمَّ بنفعها البلاد والعباد.