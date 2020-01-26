مستشفي جعلان بني بوعلي يحتفل باجراء العملية 300 في التوصيل الوريدي الشرياني

جعلان بني بوعلي ـ من جمعة بن محمد الساعدي:

حقق مستشفي جعلان بني بوعلي نجاحاً جيداً في مجال اجراء العمليات لتوصيل الوريدي الشرياني للمرضى الذين يعانون من المشاكل الصحية في الفشل الكلوي، وأصبح مستشفى جعلان بني بوعلي واحداً من المراكز المتطورة في عمليات الاوعية الدموية الاولية على مستوى جنوب وشمال الشرقية برئاسة الدكتور خمدي ابو الهيثم والكوادر الطبية بالمستشفى.

وقد اوضح (للوطن) الدكتور حمدي ابو الهيثم بعد نجاح هذه العمليات الدقيقة والتي عكست التطور في الخدمات الصحية بالمستشفى والتي وصلت إلى 300 عملية تكللت بالنجاح ووفرت على المرضى الحصول على مثل هذه الخدمات في اماكن سكناهم قائلاً: يتعرض مريض الفشل الكلوى لعدم تنظيف دمه من المواد الضارة مثل البولينا والاملاح ويزداد نسبة الماء بالجسم وتخزين ذلك إلى مستويات عالية تؤدى إلى تسمم الجسم والتأثير الضار على الأعضاء الحيوية الأخرى بالجسم مما يلزم المريض سرعة التدخل لتنظيف دمه وجسمه عن طريق الغسيل الدموى أو البريتوني، ولكل ميزاته ويكون الدموي هو المناسب والاسرع فى الحالات التى تحتاج إلى سرعة التدخل، وفى هذه الحالة لابد من إيجاد وعاء دموي يستطيع تغذية ماكينة الغسيل دون توقف ويتم ذلك عندنا بطريقتين، الطريقة الأولى والاسرع للتدخل هي إدخال قسطرة رئيسية إلى الوريد الرئيسى الداخل للقلب مباشرة وتسمى قسطرة دائمة ويستطيع المريض بعد وضعها الغسيل منها مباشرة ولعدة شهور والطريقة التانية وهى عمل توصيلة وريدية شريانية فى الذراع ليأخذ الوريد مباشرة من الشريان الدم اللازم لتغذية ماكينة الغسيل الكلوى، ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى حوالي ستة أسابيع بعد الجراحة حتى يصل إلى الحجم المناسب لتشغيل ماكينة الغسيل الكلوى وهذه العملية (عمل الوصلة) فى أغلب الأحيان يوصى بها أطباء الكلى قبل مرحلة الغسيل بشهور، ليجنبوا مريضهم الحاجة الطارئة للقسطرة الوردية الدائمة ومخاطرها ومضاعفاتها لذلك أهيب بأي مريض كلى أن يستمع إلى نصائح طبيبه المعالج فهو الأخبر بحالته، وحتى ولو كان فى مخططه زراعة كلى فهذه (العملية) لابد من وجودها قبل زراعة الكلى.