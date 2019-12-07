تعليمية جنوب الشرقية تعلن نتائج مسابقة التنمية المعرفية للروبوت والذكاء الاصطناعي

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

اختتمت بتعليمية جنوب الشرقية مسابقة التنمية المعرفية للروبوت والذكاء الاصطناعي في مرحلتها الأولى على مستوى مدارس المحافظة والتي نظمها قسم الابتكار والأولمبياد العلمي بتعليمية جنوب الشرقية على مدى يومين حيث شارك في منافسات المسابقة أكثر من 200 طالب وطالبة يمثلون 70 فريقا من 40 مدرسة تنافسوا في أربع مسابقات متنوعة هي السومو وتتبع الخط وجمع الكرات وتحدي عمان.

هدفت المسابقة إلى إبراز مواهب الطلاب في مجال تصميم وبرمجة الروبوتات وتنمية التفكير لدى الطلاب من خلال استخدام الاستراتيجيات المناسبة لحل تحديات الروبوتات وتنمية روح العمل داخل الفريق.

وقد تأهلت المدارس الآتية إلى التصفيات النهائية في مسابقة تتبع الخط تأهلت مدرسة سلطان بن مرشد ومدرسة البر ومدرسة الكامل ومدرسة الوافي وفي مسابقة جمع الكرات تأهلت مدرسة المهلب بن ابي صفرة ومدرسة البر ومدرسة سعود بن عزان ومدرسة رمال الشرقية وفي مسابقة السومو تأهلت مدرسة الزبير بن العوام ومدرسة أحمد بن ماجد والإمام عبد الملك بن حميد ومدرسة رمال الشرقية وفي مسابقة تحدي عمان تأهلت مدرسة حبيب بن زيد ومدرسة السلطان قابوس فريق (أ+ب) ومدرسة المعارج ومدرسة لبابة بنت الحارث.

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