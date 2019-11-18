بدء فعاليات التمرين العماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل 3) في الأراضي الفرنسية

بدأت صباح أمس فعاليات التمرين العماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل/٣) في مدينة سواسون بالجمهورية الفرنسية والذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

حيث استمعت الوحدات المشاركة إلى إيجاز عن برنامج سير التمرين قدمه المعنيون في الجيش الفرنسي، بعد ذلك شاهد المشاركون عرضاً مرئياً يشرح منطقة التمرين وما يشمل عليه من مراحل عملياتية، وبما يحقق الأهداف التي من أجلها يتم تنفيذ هذا التمرين المشترك بين الجانبين.

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