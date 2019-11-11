تنفيذًا للأمر السامي .. مجلس الشورى يعقد جلسته الافتتاحية الخميس المقبل

تنفيذًا للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-القاضي بافتتاح أعمال الفترة السابعة لمجلس عمان، يستهل مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019) م بعقد أولى جلساته يوم الخميس القادم

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى , الذي استهل حديثه برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _حفظه الله ورعاه _ بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على جلالته هذه المناسبة أعواما مديدة وهو يرفل بلباس الصحة والعافية، مؤكدا بأن جلالته ـ حفظه الله ـ يولي مجلس الشورى جل رعايته واهتمامه السامي بتطوير العملية الشوروية بالسلطنة ليصبح المجلس بما يضطلع به من صلاحيات في مصاف المجالس التشريعية المتقدمة، وليساهم في أداء دوره بكل كفاءة واقتدار.

وحول استعدادات المجلس لافتتاح دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة، أوضح سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، بأن المجلس قد أكمل كافة الاستعدادات لبدء دور الانعقاد السنوي الأول وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا بأن الأمانة العامة تسعى لتوفير الدعم الفني والإداري لإنجاح الأعمال الإجرائية للجلسة الأولى من الفترة التاسعة. مؤكدا بأن الجلسة سوف تكون علنية وسيحضرها ممثلو مختلف وسائل الإعلام، كما يمكن للمواطنين الراغبين في حضور الجلسة التواصل مع الأمانة العاملة للمجلس أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأضاف سعادته بأنه سيتم ضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس عملًا بالمادة (48) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن:” يشكل المكتب من الرئيس ونائبيه وستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية النسبية، لنصف فترته، في أول جلسة بعد افتتاح دور الانعقاد. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يجري انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو”.

وأضاف الندابي: وفي نفس الإطار سيعقد مكتب المجلس اجتماعه الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020) م من الفترة التاسعة (2019-2023م) لمناقشة واعتماد قوائم المترشحين لرئاسة اللجان ومنصب نواب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية

والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.

من جانب آخر أضاف سعادته بأنه وتزامنا مع افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة التاسعة للمجلس، سيتم خلال هذا الشهر أيضا تنفيذ البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الشورى والذي سيتضمن عدة محاور سيتعرف من خلالها الأعضاء على الأدوار التشريعية والرقابية للعضو وواجباته تجاه المجلس، كما سيتم خلال البرنامج

تقديم أوراق عمل تتضمن التعريف بأعمال ومهام الأمانة العامة ومنها الدعم المقدم للأعضاء من الأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات، والأمانة العامة المساعدة للجلسات والدعم البرلماني، والأمانة العامة المساعدة للإعلام والعلاقات العامة والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية. إضافة الى تعريف الأعضاء بمواضيع تتعلق بالدبلوماسية البرلمانية وجوانب المراسم والبروتوكول الدولي، وورقة عمل أخرى تتناول جوانب الإعلام البرلماني والإعلام الإلكتروني بالمجلس.