الداخلية: تصويت العمانيين خارج السلطنة سيكون عبر تطبيق الهواتف الذكية ولا مراكز اقتراع في الخارج

وسط ترقب وتفاعل مجتمعي إيجابي واسع مع اقتراب انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

ـ 10 خطوات لـ(التصويت عن بعد) سهلة وميسرة تضمن تصويت الناخب شخصيا دون تدخل طرف آخر

ـ 26 أكتوبر الدعاية الانتخابية تدخل مرحلة الصمت ووقف كافة اشكال الدعاية الانتخابية

ـ 71 صحفيا وإعلاميا من مختلف دول العالم سيغطون الانتخابات وقريبا افتتاح المركز الإعلامي

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تترقب أوساط المجتمع العماني هذه الايام انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وسط تفاعل إيجابي كبير من كافة شرائح المجتمع مع هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في 27 أكتوبر الجاري بجميع ولايات السلطنة، فيما حددت وزارة الداخلية يوم السبت 19 من أكتوبر الجاري موعداً لتصويت الناخبين الموجودين خارج السلطنة، وكذلك أعضاء اللجان العاملة في

انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ومن يستعان بهم في العملية الانتخابية، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، باستخدام تطبيق التصويت عن بُعد على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني.

* الصمت الانتخابي

وتدخل الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في 26 من أكتوبر الجاري مرحلة الصمت الانتخابي، حيث تنتهي فترة الدعاية الانتخابية مع نهاية يوم 25 أكتوبر أي قبل يوم من بدء الاقتراع وتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع، حيث يمنع بانتهاء فترة الدعاية الانتخابية القيام بأي نوع من أنواع الاعلانات للمترشحين في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية، كما يتطلب ذلك أن يقوم المترشحون بإزالة جميع اللوحات الاعلانية من كافة المواقع والتوقف عن أي نوع من انواع الدعاية الانتخابية.

* لا مراكز انتخاب في الخارج

وقالت وزارة الداخلية: إن انتخابات الفترة التاسعة لن تشهد فتح أي مراكز اقتراع وتصويت في الخارج كما هو معمول به في الانتخابات الماضية، حيث يتم خلال هذه الفترة تطبيق التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة.

* 10 خطوات للتصويت عن بعد

وكشفت وزارة الداخلية عن 10 خطوات للتصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة، وكذلك أعضاء اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ومن يُستعان بهم في العملية الانتخابية، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، باستخدام تطبيق التصويت عن بُعد على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني، وتضمن الـ(10) خطوات عدداً من الاجراءات وأهمها أن المستخدم عماني ومقيد بالسجل الانتخابي وأيضاً يقوم بالتصويت شخصياً وليس عبر شخص آخر.

وتبدأ الخطوات أولاً عبر الشاشة الرئيسية للتطبيق والتي ستظهر عداد المدة المتبقية للبدء باستخدام التطبيق، حيث يتطلب استخدام التطبيق أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي ووجود البطاقة الشخصية سارية المفعول مع شريحة الهاتف معززة بنظام التصديق الالكتروني من احدى شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة وتتوفر بها خاصية التجوال الدولي، مع هاتف ذكي متنقل عالمياً.

حيث بعد أن تتوافر المتطلبات السابقة سيسمح التطبيق بتفعيل خاصية تحديد الموقع والكاميرا الأمامية، وثانياً ففي يوم التصويت وبعد دخول الوقت المحدد للتصويت يظهر على الواجهة الرئيسية أيقونة البدء باستخدام التطبيق، وثالثاً يقوم الناخب بإدخال رقم هاتفه المعزز بنظام (PKI) ويضغط على ايقونة التحقق الموضحة بالصورة وسيقوم التطبيق بالتحقق من توافر نظام (PKI) لرقم الهاتف المستخدم، وفي رابع الخطوات يطلب نظام التصديق الالكتروني من الناخب إدخال الرقم السري المكون من ستة أرقام ثم يقوم بالضغط على زر (ارسال)، وفي خامس الخطوات وبعد التحقق من وجود خاصية التصديق الالكتروني سيطلب التطبيق إدخال تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية للناخب ثم الضغط على أيقونة متابعة عملية التصويت، حيث تأتي بعد ذلك الخطوة السادسة وتظهر البيانات الشخصية للناخب ويطلب التطبيق التقاط صورة شخصية وفق الشكل الذي سيظهر في الشاشة ثم الاقرار بصحة البيانات والاستمرار للخطوة التالية، حيث تأتي هذه الخطوات للتأكد من أن الشخص الذي يستخدم التطبيق هو الناخب بنفسة وليس شخصاً آخر، وفي سابع الخطوات يقوم التطبيق بالتأكد من صحة البيانات وشخصية الناخب فيما تظهر على الشاشة جملة (الرجاء الانتظار) للتحقق من شخصية الناخب، علماً بأن هذه العملية تستغرق ثوانٍ معدودة، وفي الخطوة الثامنة من عملية استخدام تطبيق التصويت عن بعد للناخبين في الخارج تظهر في الشاشة قائمة المرشحين عن الولاية التي يكون الناخب مقيداً في سجلها الانتخابي ليقوم باختيار المرشح الذي يرغب التصويت له، حيث لا بد من اختيار المرشح قبل انتهاء المدة المسموح بها وهي 120 ثانية فقط، وفي تاسع الخطوات تظهر صورة واسم المرشح ويعطي التطبيق الخيار للناخب بتأكيد التصويت أو الرجوع الى القائمة السابقة، وفي عاشر الخطوات وهي الأخيرة في عملية التصويت عن بُعد، فبعد تأكيد التصويت ستظهر شاشة تتضمن صورة الناخب واسمه والولاية المقيد في سجلها الانتخابي ويظهر له خيار التقييم لتطبيق التصويت عن بعد أن رغب بذلك.

* المركز الاعلامي

وقد بدأت اللجنة الاعلامية لانتخابات اعضاء مجلس الشورى التحضير لافتتاح المركز الاعلامي الذي سيكون مقره فندق جراند حياة مسقط، والذي سيحتضن كافة الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل السلطنة، و71 صحفياً وإعلامياً من مختلف دول العالم الذين سيشاركون في تغطية الانتخابات، حيث سيتم تزويد المركز الاعلامي بأجهزة حاسب آلي تتيح للصحفيين والاعلاميين أداء رسالته الاعلامية وتغطية يوم الانتخابات والمؤتمر الصحفي الذي يأتي بعد يوم الانتخابات وكذلك الانشطة الاعلامية قبل وخلال وبعد الانتخابات.

——————————————————–

حلقة عمل تدريبية لرؤساء وأعضاء لجنتي التصويت والتنظيم بالعوابي

Advertisements

العوابي ـ من حمود بن حمد الخروصي:

أقيمت أمس بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة حلقة عمل تدريبية لرؤساء وأعضاء لجنتي التصويت والتنظيم بلجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بالولاية.

حضر الحفل سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي رئيس اللجنة والشيخ شهاب بن حمد البلوشي نائب الوالي مقرر اللجنة.

تم خلال الحلقة تعريف العاملين باللجان بالمستجدات الخاصة بعملية التصويت والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها واتباعها أثناء سير عملية التصويت المقرر لها يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد مدرسة سلمى بنت قيس للتعليم الأساسي لتكون مقراً للانتخابات القادمة.

——————————————————–

المصنعة تكمل استعداداتها لانتخابات اعضاء مجلس الشورى

المصنعة من خليفة بن عبدالله الفارسي:

قال سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة رئيس لجنة انتخابات مجلس الشورى بالولاية : ان ولاية المصنعة استعدت لانتخابات اعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والتي ستجرى في 27 اكتوبر الجاري حيث ستستقبل مراكز الاقتراع بالولاية ( 26790 ) ناخب وناخبة موزعين في 3 مركز وهي مركز الطفيل بن عمرو ليكون مشتركا للرجال والنساء ومركز ام كلثوم بنت عقبة ليكون للنساء و مركز شمس الهدى ليكون للرجال .

واضاف سعادته بان المراكز ستكون جاهزة من قبل اللجان المشكلة وهي لجنة التنظيم ولجنة التصويت ليوم الاقتراع وقد استكملت المراكز كل المتطلبات ، موضحا بان الناخبين سيجدون كل الاريحية اثناء التصويت حيث قامت اللجان بزيارة المراكز والوقوف على العديد من الجوانب منها مداخل ومخارج المراكز و قاعات التصويت والانتظار .

وتوجه سعادة والي المصنعة بالشكر للمديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة و لمديري ومديرات مدارس المصنعة على التعاون مع اللجان ولرؤساء واعضاء اللجان والمساعدين مشيرا الى ان سعادة اللجان الفرعية اتخذت كافة التجهيزات كل حسب اختصاصه هذا، ودعا سعادته الناخبين الى التوجه للمراكز الانتخابية المذكورة في اليوم المحدد موكدا بان المراكز ستكون جاهزة لاستقبال الناخبين من الساعة السابعة من صباحا ولغاية السابعة مساء يوم الانتخابات موكدا بان الناخب سيجد كل التسهيلات في سبيل اتمام اجراءات التصويت ومبادى السلامة متمنيا لجميع المترشحين التوفيق