المستشفى السلطاني يجري أكثر من 17 ألف عملية جراحية في 2018م

غرف العمليات معدة للحالات الطارئة على مدار 24 ساعة

السعي لاستحداث خدمات جراحية حديثة واستبدال العمليات المفتوحة بعمليات المناظير

تعد الأقسام الجراحية المختلفة أحد أبرز الأقسام الحيوية بالمستشفى السلطاني , حيث استطاعت هذه الأقسام إجراء أكثر من (17322) عملية ، إذ بلغت العمليات التي أجريت للكبار (12987) عملية وللأطفال (4335) عملية ، وذلك وفق آخر الإحصائيات لعام 2018م

وتتنوع الحالات الجراحية التي تجرى في أقسام الجراحة العامة على عدة أنواع رئيسية أبرزها جراحة الأوعية الدموية ، وجراحة القولون والمستقيم ، وجراحة الكبد والبنكرياس ، وجراحة الجهاز الهضمي العلوي والسمنة ، وجراحة زراعة الأعضاء ، وجراحة الثدي ، إضافة إلى جراحة الغدد الصماء.

وتجرى العمليات الجراحية في الأقسام المختلفة على فترتين صباحية ومسائية ، مقارنةً بالسابق التي كانت في فترة الدوام الصباحية فقط ، لكن ارتأى المستشفى السلطاني تطبيق تجربة إجراء العمليات في الفترة المسائية من أجل تقليص مدة انتظار المراجعين لمواعيد العمليات الجراحية ، وتسريع وتيرة العمل ، ومواكبة ازدياد أعداد المرضى من مختلف محافظات السلطنة الذين هم بحاجة إلى تدخل جراحي ، إضافة إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية التي توفر بالمستشفى السلطاني.

علماً بأنه تتواجد بالمستشفى عدة غرف للعمليات الجراحية معدة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة يومياً.

وانتهج المستشفى السلطاني آلية محددة في منح مواعيد العمليات الجراحية للمرضى وذلك وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن منها النظر مدى الحالة الصحية للمريض واحتياجه للتدخل الجراحي ، والنظر لقوائم انتظار المرضى للمواعيد ، أما بالنسبة للحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فيتم إجراء العملية الجراحية للمريض مباشرة .

ويسعى المستشفى السلطاني لتنمية مهارات الكوادر الطبية النظرية والتطبيقية في مختلف الأنواع الجراحية ؛ من خلال تنظيم حلقات عمل و مؤتمرات واستقطاب بيوت الخبرة في مجال الجراحة العامة ، وذلك من أجل تنمية مهارات الكوادر الطبية و تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الجراحية التي توفر بالمستشفى ، إضافة إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات الطبية في هذا المجال .

وحقق المستشفى السلطاني عدة إنجازات في مجال الجراحة أبرزها ؛ حصول القسم على شهادة اعتراف من الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا باعتباره مركزا تدريبيا متخصصا في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في مجال الجراحة العامة إلى جانب اعتماده مركزاً لإجراء امتحانات الزمالة للجامعة الملكية .

كما يسعى قسم الجراحة العامة بالمستشفى نحو استحداث خدمات جراحية حديثة و السعي إلى التحول من العمليات الجراحية المفتوحة إلى عمليات المناظير ، ذلك لتدني حدوث المضاعفات الجانبية للمرضى و اختصار مدة تعافي المرضى و عودتهم إلى مزاولة الأنشطة الحياتية بصفة أسرع مقارنةً بالعمليات الجراحية المفتوحة .

كذلك يحرص المستشفى السلطاني إلى تشجيع الدراسات والأبحاث في مختلف المجالات الجراحية حيث إن العديد منها تم نشرها في مجلات ونشرات طبية عالمية ولاقت ثناء وإشادة من العديد من المؤسسات الصحية التخصصية العالمية ، وذلك لإسهامها في الارتقاء بالرعاية الصحية في هذا المجال الجراحي .

الجدير بالإشارة أن هذه الإنجازات المتوالية لقسم الجراحة العامة ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود كافة الكوادر الطبية العاملة في مجال الجراحة ، والعمل بروح الفريق الواحد ، والإخلاص في أداء الواجب الإنساني المناط بهم في توفير الرعاية الصحية ذات الكفاءة والجودة لكافة مراجعي ومرضى المستشفى السلطاني .