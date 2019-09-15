الصحة تدشن خدمة طب السفر في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية

في المحليات 16 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

دشنت وزارة الصحة أمس خدمة طب السفر في مؤسسات الصحية الأولية في السلطنة يأتي ذلك بسبب كثرة الأمراض والأوبئة المنتشرة والدخيلة على المجتمع، رعى حفل التدشين معالي احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بحضور عدد من المسئولين في الوزارة وذلك بفندق مسقط هوليدي الخوير .

و قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أن خدمة طب السفر ليست بجديدة على العالم،ولكن السلطنة تعد الاولى من نوعها التي تدشن مثل هذه الخدمة بالنسبة لدول الاقليم.

واشار معالية الى ان هناك الكثير من المسافرين من والى السلطنة لذلك فقد ارتأت الوزارة تنظيم خدمات ارشادية وعلاجية لهم قبيل توجه المسافرين الى الدول المعروفة بانتشار الامراض فيها للحصول على عناية صحية وخدمات طبية للمسافر تجنبا لكثرة الأمراض والأوبئة الموجودة فيها حيث ان السلطنة خالية من هذه الامراض.

وقال معاليه إن الاجراءات الاحترازية تقدم من قبل المؤسسات الصحية من خلال الوعي والدراية الكاملة بهذه الامراض بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة .

وناشد معاليه المواطنين والمقيمين بالسلطنة بضرورة التوجه للمراكز الصحية في مختلف المحافظات قبل السفر لأي دولة لمعرفة ما هي الأمراض والأوبئة المنتشرة هناك وكيفية طرق الوقاية والعلاج لأخذها قبيل التوجه اليها أو العودة للسلطنة مطالبا معاليه الجميع الاهتمام بصحتهم وعدم التجاهل بها

وقامت وزارة الصحة باستحداث الاستراتيجية الوطنية لخدمة طب السفر من خلال تدريب 60 من الكوادر الطبية والفئات الطبية المساعدة ( التمريض ) من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في مختلف محافظات السلطنة حول خدمة طب السفر ويحاضر بالدورة التدريبية التي تستمر حتى الخميس القادم محاضرون وخبراء متخصصون من كلية طب السفر التابعة للكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسكو بالمملكة المتحدة .

تضمن برنامج كلمة القاها الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة قال فيها ان أهمية تطبيق خدمة طب السفر تأتي لتعزيز الموارد اللازمة كأدوية الملاريا والتحصين والمواد التثقيفية اللازمة للمسافر بالإضافة الى تطوير العاملين الصحيين في التعامل مع احتياجات المسافر حسب المنطقة المسافر منها واليها.