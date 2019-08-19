بدء فعاليات الحلقة التدريبية للتغطية الاعلامية لانتخابات الشورى للفترة التاسعة بمحافظة ظفار

في المحليات 20 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى اكتوبر القادم

بدأت صباح أمس فعاليات الحلقة التدريبية للتغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والتي تنظمها جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع اللجنة الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك بمنتجع صلالة روتانا بمحافظة ظفار.

رعى الفعالية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وبحضور سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وجمع من الصحفيين والاعلاميين بمحافظة ظفار.

وألقى سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العمانية كلمة الجمعية أكد خلالها بأن العديد من اللجان تعمل من أجل إنجاز المهام الموكلة بها لأجل إنجاح هذا العمل الوطني المهم للتغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى ومن منطلق حرص جمعية الصحفيين العمانية على المساهمة في هذا الحدث الوطني، فإنها تقوم وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بتنظيم حلقات عمل تدريبية للصحفيين والإعلاميين والمصورين المعنيين بالتغطية الإعلامية للانتخابات، وتعتبر هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة من حلقات العمل، حيث ستعقد حلقات مماثلة في محافظات مسقط والبريمي ومسندم خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف النهدي: بأن انعقاد مثل هذه الحلقات له مردود إيجابي على الزملاء الصحفيين والإعلاميين وتساعدهم على اجراء التغطيات الإعلامية للانتخابات، من خلال استيقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية وإيصالها للمتلقي بكل وضوح وهذا ما تحرص عليه اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، مؤكدا ً بأن الجمعية واللجنة الإعلامية قد حرصت على تحقيق العديد من الأهداف من خلال عقد حلقات العمل والتي من أهمها تعريف الصحفيين والإعلاميين بمسيرة الشورى في السلطنة ومراحل تطور التجربة الشورية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ووضع الصحفيين والإعلاميين في خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات التي ستجرى بعون الله تعالى في شهر أكتوبر القادم في جميع ولايات السلطنة، بالإضافة الى التأكيد على أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذا الحدث المهم الى المتلقي بحيادية وشفافية وصدق وأمانة. وقال: نأمل من جميع المشاركين والمشاركات في هذه الحلقة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة خاصة وأن هذه الحلقة تتناول عدداً من المحاور المهمة سواء في الجوانب الصحفية والإعلامية أو الجوانب القانونية التي تساعد الصحفيين في أداء عملهم كل في مجال اختصاصه.

من جانبه ألقى ناصر بن حميد الخياري نائب رئيس اللجنة الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى كلمة قال فيها: عملت اللجنة الإعلامية على وضع البرنامج التدريبي واحداً من اولوياتها، استمراراً لمنهجية عمل بدأت في دورات سابقة لانتخابات مجلس الشورى، وبتعاون مستمر ومثمر مع جمعية الصحفيين العمانية، وذلك لأهمية المواضيع التي يتم طرحها من جهة ومن جهة أخرى أهمية الدور المنوط بالاعلاميين، في تقديم ونقل الحدث بالكلمة الصادقة، والخبر الصحيح، والصورة المشرقة.

بعد ذلك تابع الحضور عرضاً مرئياً حول مسيرة انتخابات أعضاء مجلس الشورى أعدته اللجنة الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى.

بعدها بدأت أوراق العمل للحلقة التدريبية، ففي الورقة الاولى تحدث المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي عن دور الاعلام في العملية الانتخابية وأهمية تنظيم العمل الاعلامي في التغطية الاعلامية للعملية الانتخابية، مستعرضاً أنواع التغطيات الاعلامية للانتخابات ممثلة في التغطيات التحريرية والبث المجاني والاعلام السياسي واستطلاعات الرأي وتثقيف الناخبين وتزويدهم بالمعلومات وفترة الصمت الانتخابي، وبيّن المحاضر أهم المهارات الاعلامية للتغطية الانتخابية.

بينما تناولت الورقة الثانية التوازن في التغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى قدمها الدكتور عبدالحميد الموافي.

وقدم الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي الورقة الثالثة والتي تناولت المبادىء والضوابط في الاطار القانوني لانتخابات أعضاء مجلس الشورى.

وتختتم الحلقة التدريبية اليوم تحت رعاية سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون بتقديم ست أوراق عمل، حيث يُقدِّم المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي ورقة حول أهمية الاعلام في نقل الصورة الحيادية للتغطية الاعلامية للانتخابات، ويُقدِّم الدكتور عبدالحميد الموافي ورقة حول التكامل في التغطية الاعلامية للانتخابات، بينما يُقدِّم سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية ورقة حول تأثير الصورة الضوئية في نقل وقائع الانتخابات، ويتناول الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي في ورقته القوانين المنظمة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، وفي الورقة الاخيرة يتحدث حامد بن أحمد باعمر عن الصورة التلفزيونية في صناعة الحدث.