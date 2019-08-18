افتتاح مدرستي جبل السراة وينقل بالظاهرة والانتهاء من صيانة أخرى وتعيين 82 معلما جديدا

استعدادا لبدء الدراسة الأحد القادم

كتب ـ محمد بن سعيد العلوي :

أكملت مدارس السلطنة استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدا يوم الأحد القادم حيث استقبلت أمس أعضاء الهيئات التدريسية بالمحافظات الذين بدأوا الاستعداد لاستقبال الطلاب من خلال وضع الخطط والجداول الدراسية وخطط استقبال الطلاب .

وفي محافظة الظاهرة تم افتتاح مدرستي جبل السراة للتعليم الأساسي بعبري للصفوف (1- 12) مع سكن المعلمين والمعلمات وينقل للتعليم الأساسي للصفوف (5-9) بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمرافق وفصول عدد من المدارس الاخرى وذلك في ضوء الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة والطالبات والتي تشهدها المحافظة .

وقد صرحت زوينة بنت سيف بن سليمان المزروعية المديرة العامة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة الظاهرة بأن المديرية شكلت فرق عمل لتنفيذ زيارات للوقوف على جاهزية مدارس الظاهرة لبدء العام الدراسي والتي قامت بوضع خطة لتوفير وسائل نقل الطلبة وفق روافد كل مدرسة وتوزيع الخطط الفصلية للمناهج والتأكد من توفر الكتب المدرسية وأدلة المعلمين .

وأضافت بأن لجنة التعيينات والتنقلات بالمديرية انتهت من حركة النقل الداخلي والخارجي كما تم تعيين (82) معلما ومعلمة وتوزيعهم على المدارس في بعض التخصصات الشاغرة كما تم إعداد برنامج لاستقبال طلبة الصف الأول كما تم إسناد تغذية المدارس لشركات الجمعيات التعاونية والتأكيد على نظافة وسلامة مياه الشرب وتجهيز أجهزة الحاسوب بالتطبيقات الرقمية وتهيئة مراكز مصادر التعلم .

وأشارت زوينة إلى أنه تم البدء في تنفيذ أسبوع الإنماء المهني للمعلمين وفق أولويات تطوير كل مدرسة من خلال البرامج المقدمة لهم وقد بلغ عدد المعلمين والمعلمات (3723) و(833) من الإداريين والإداريات بينما بلغ عدد الطلاب الذين سيتم استقبالهم للعام الدراسي الجديد حوالي (37239) طالباً وطالبة منهم (3926) طالباً وطالبة في الصف الأول الأساسي موزعين على (83) مدرسة حكومية.