تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بصور

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

اختتمت ولاية صور مسابقة سهيل بهوان لحفظ القرآن الكريم والتي نظمتها مؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية بمشاركة ٦٠ متسابقا تنافسوا في مجالات المسابقة رعى حفل ختام المسابقة والتي أقيمت بجامع عثمان بن عفان بصور سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل بحضور عدد من المشايخ والمحفظين وأولياء أمور المكرمين حيث قام سعادته بتكريم الفائزين في المسابقة واللجنة المنظمة

وهدفت المسابقة إلى الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة والإسهام في إيجاد جيل حافظ لكتاب لله متقن لأحكامه وتجويده واكتشاف المواهب وصقلها وتنمية قدراتها حيث جاءت فكرتها من خلال إنشاء مراكز تحفيظ القرآن في جميع أنحاء الولاية ثم تنظيم مسابقة بهدف تقييم هذه المراكز ومدى إنتاجيتها وتهيئة المتسابقين لمن يرغب في الدخول في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم كما تم إقامة 18 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم تضم 600 طالب وطالبة و20 محفظا وقد أشرف عليها محكمون مختصون .

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