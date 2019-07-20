اجتماع لجنة انتخابات مجلس الشورى بالعوابي

العوابي ـ من حمود بن حمد الخروصي :

عقدت لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة من بينها طلبات نقل القيد في السجل الانتخابي والتعميم الصادر بشأن القوائم الأولية لأسماء المرشحين وكذلك الاطلاع على التعاميم الصادرة من الوزارة المتعلقة بسير العملية الانتخابية وفي نهاية الاجتماع اتخذت اللجنة القرارات والتوصيات المناسبة التي تضمن سير العملية الانتخابية سيرا حسنا وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لها .

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