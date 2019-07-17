بحث التعاون العسكري بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

في المحليات 18 يوليو,2019 نسخة للطباعة

خلال زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية

في إطار الزيارة التي يقوم بها قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له إلى السلطنة استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين حضر المقابلة سعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي ، كما تم تبادل وجهات النظر ، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ، وسعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.

من ناحية أخرى قام الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري حيث كان في استقباله اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية ،والعميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري ، والعميد الركن بحري خميس بن سالم الجابري مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية.

وقد التقى اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الأميركي بمقر مركز الأمن البحري وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .

بعدها قام قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له يرافقهم اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية والعميد الركن بحري رئيس مركز الأمن البحري بجولة في مرافق وأقسام المركز واستمعوا إلى إيجاز عن مهام وأدوار مركز الأمن البحري المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر وأدوار المركز التنسيقية بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية الأخرى والمؤسسات المدنية بالسلطنة.