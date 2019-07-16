الصناعات الحرفية تُنهي استعداداتها لزيارة لجنة التقييم الميداني بهلاء كمدينة عالمية للحرف

استعدادا لبدء أعمال التقييم

أنهت الهيئة العامة للصناعات الحرفية كافة الاستعدادات لاستقبال وفد دولي من مجلس الحرف العالمي برئاسة الدكتورة غادة حجاوي رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم أسيا والمحيط الهادئ والذي سيزور السلطنة خلال الفترة 21-22 يوليو الجاري في إطار بدء أعمال التقييم الميداني لترشح ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية لنيل لقب مدينة عالمية للحرف ضمن مبادرة مجلس الحرف العالمي المعتمدة تحت مسمى مدن الإبداع الحرفي وتضم قائمة من المدن التي تشتهر بتنوع الصناعات الحرفية من حول العالم.

ويُعد ترشيح مجلس الحرف العالمي لولاية بهلاء كمدينة عالمية للحرف كترجمة حقيقة للجهود الحثيثة للسلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية نحو مد جسور التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف ضمان وصول الحرف العُمانية للعالمية والحرص على إستدامة الصناعات الحرفية وتطويرها، وقد أوصى مجلس الحرف العالمي بالإسترشاد بالتجربة الفريدة للسلطنة في البناء المؤسسي للقطاع الحرفي والإسهامات التنموية للهيئة العامة للصناعات الحرفية الى جانب إختيار معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ضمن 12 شخصية مؤثرة في قطاع الصناعات الحرفية من حول العالم.

وعملت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في إعداد ملف متكامل لترشح الولاية ضمن المنافسات المبدئية لطلب التقدم لنيل لقب مدينة عالمية للحرف، إستناد الى تعدد منظومة المنشآت والمرافق الحرفية التي تضمها الولاية وتنوعها والتي تشتمل على مراكز للتأهيل والتدريب والإنتاج الحرفي وحاضنات الحرف وتسويقها والتي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات الحرفية الى جانب المصانع الاهلية لصناعة الفخار، ونفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية حزمة من مبادرات وبرامج ومشاريع للتأهيل والتدريب الإنتاج الحرفي بولاية بهلا بهدف النهوض بالقطاع الحرفية ضمان استمرارية وتطوير الحرف بتقيات حديثة، ويعد مركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف في ولاية بهلا التابع للهيئة العامة للصناعات الحرفية من المنشآت الحرفية المتكاملة والتي سيقوم الوفد الدولي من مجلس الحرف العالمي بزيارتها وتقييمها ضمن جدول أعمال التقييم الميداني، كما سيزور وفد مجلس الحرف العالمي الموقع المخصص لحرم كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية والتي سيتم إنشاءها على مساحة 44143 مترا مربعا،، كما سيشتمل جدول أعمال وفد مجلس الحرف العالمي على زيارة عدد من المواقع والمشاريع الحرفية الاخرى كالمنشآت الحرفية بسوق بهلا والأسواق التقليدية والمتاحف الحرفية والمزارات السياحية التي تشتهر بها الولاية.

وتشتمل عناصر التقييم الميداني لترشح ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية لنيل لقب مدينة عالمية للحرف على مجموعة من المحاور المتصلة بالجوانب الحرفية والاجتماعية والثقافية والتنموية والتعليمية والابتكارية بالإضافة إلى التركيز على تعظيم القيم والعوائد المستفادة من قطاع الصناعات الحرفية ودوره في تأصيل وتوطين بيئات الحرف و استمراريتها وتضم عناصر التقييم استيفاء مشاريع التعاون المحلي والإقليمي والدولي للصناعات الحرفية وتشجيع الحرف وترويجها وتعزيز الابداع والابتكار ومأمونية بيئة الاداء والعمل الحرفي بالإضافة الى تكاملية القطاع الحرفي مع القطاعات الاخرى كالتعليم والتراث والسياحة والتجارة والإعلام والتنمية الاجتماعية.