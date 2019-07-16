البيئة تدشن البرنامج الأول لتأهيل الخريجين الفنيين للعمل البيئي

دشنت وزارة البيئة والشؤون المناخية البرنامج الاول لتاهيل الخريجين الفنيين وذلك تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية حيث يأتي هذا البرنامج تحت شعار معا نحو بيئة نظيفة مستدامة وقد ألقى محمد بن راشد السنيدي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية كلمة الوزارة والتي جاء فيها : إن الخريجين هم عماد الحاضر وقوة المستقبل وهم الركيزة الاساسية في تقدم وبناء المجتمعات ومن هذا المنطلق جاء اطلاق هذا البرنامج التدريبي والذي يشتمل على اربعة محاور هي اطلاع المتدربين على التشريعات والقوانين البيئية وما ينظمها من لوائح تنفيذية و محور حول آلية تقييم المشاريع البيئية وفقا لدراسات الاثر البيئي وكيفية اعدادها ومحور التطبيق الميداني العملي والمحور الاخير تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في قطاع البيئة ، واختتم السنيدي كلمته ان الهدف من اطلاق هذا البرنامج هو اعداد جيل الخريجيين وتنمية مهاراتهم صوقلها حتى تتوائم قدراتهم ومتطلبات سوق العمل وكذلك تعزيز الوعي البيئي لديهم .

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