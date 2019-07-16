السلطنة ودول عربية تدرس مدى الحاجة لتحديث قوانين «مكافحة الفساد» فـي اجتماع يعقد ببيروت

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة العدل في الاجتماع السابع للجنة الفنية المختصة بدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بعض القوانين الاسترشادية العربية كقانون مكافحة الفساد وذلك بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لمجلس وزراء العدل العرب، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب معالي الشيخ وزير العدل وقد قامت اللجنة بحضور ممثلي عدد من المستشارين والخبراء المختصين من وزارات العدل في الدول العربية بمناقشة قانون العمل العربي الاسترشادي والقانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما ناقشت اللجنة الدراسة المعدة من قبل أحد الأعضاء بشأن القانون العربي الاسترشادي المتعلق بزراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها. كما استعرضت اللجنة توصية الاجتماع السادس الماضي للجنة المتعلق بإعادة النظر في القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد بناء على طلب بعض الدول العربية التي اجابت على الاستبانة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرة عام 2003م وكذلك القانون العربي الاسترشادي لتنظيم السجون في ضوء القواعد المقررة والحدود الدنيا التي أقرتها الأمم المتحدة وملاحظات بعض الدول العربية وفق الاستبانة المعد لهذا القانون. هذا وستقوم اللجنة برفع التوصيات الصادرة عن اجتماعها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب لتقرير المناسب بشأنها ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2019.

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