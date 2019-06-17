بدء فعاليات التمرين العسكري (العماني/ الإيطالي) المشترك (جبل شمس /٢)

بدأت صباح أمس فعاليات التمرين (العماني/ الإيطالي) المشترك (جبل شمس /٢) بجمهورية إيطاليا الصديقة بمشاركة عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني مع القوات البرية الإيطالية ممثلة في كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي.

في بداية فعاليات التمرين رحب الضباط المشاركين من الجانب الإيطالي بالمشاركين من الجيش السلطاني العماني، بعد ذلك تم تقديم إيجاز عن المراحل التحضيرية للتمرين وما يشمل عليه من مراحل عملياتية وبما يحقق الأهداف التي من أجلها يتم تنفيذ هذا التمرين المشترك بين الجانبين، والذي تستمر فعالياته حتى 28 من الشهر الجاري.

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