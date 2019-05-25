قوات السلطان المسلحة تواصل جهودها لتوفير المياه والدعم اللازم في المناطق المتأثرة بشمال وجنوب...

في المحليات 26 مايو,2019 نسخة للطباعة

جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له بعض المحافظات

قدمت قوات السلطان المسلحة كما هو دأبها دوماً جنباً الى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف صوراً إنسانية متعددة لتلك القرى والمدن المتأثرة بالمنخفض الجوي الذي تعرضت له كلٌّ من محافظتي شمال وجنوب الشرقية وذلك بمد يد العون والمساعدة وتقديم الإسناد اللازم للمواطنين والمقيمين في تلك المناطق والذين تأثروا بانقطاع شبكة المياه جراء المنخفض الجوي خلال الفترة من ١٨ الى ٢١ من الشهر الجاري والتي ما زالت تداعياته قائمة حتى حينه.

ولا يزال الجيش السلطاني العماني يواصل جهوده في إغاثة المواطنين والمقيمين بالمياه الصالحة للشرب بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية الذين تأثروا جراء المنخفض المداري العميق الذي تعرضت له السلطنة خلال الأيام الماضية وانقطاع شبكة المياه، وقد تمكن الجيش السلطاني العماني من تحقيق سرعة الاستجابة وتنفيذ خطة امدادات المياه التي بدأها منذ اللحظات الاولى لتشمل كافة المناطق المتأثرة التي انقطعت عنها المياه.

ولأجل ذلك سخّر الجيش السلطاني العماني امكاناته بتنفيذ خطط الإسناد والمساعدة وقام بتسيير أعداد كبيرة من الصهاريج من أجل تزويد المواطنين والمقيمين بالمياه الصالحة للشرب وإسنادهم بما يحتاجون اليه من دعم وعون ومساعدة للتخفيف من حدة الآثار التي سببتها الأمطار شديدة الغزارة وما أدت إليه من انقطاع في خطوط المياه بسبب تعطل الشبكة الرئيسية جراء المنخفض الجوي، وقد أسهمت في تفعيل تلك الخطط كتيبة الصحراء التابعة للواء المشاة (٢٣) بالجيش السلطاني العماني حيث بذل منتسبوها جهوداً مضنية ومساعي حثيثة في كل ما شأنه تقديم الدعم والإسناد بالتنسيق مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

من جانب آخر ساهم سلاح الجو السلطاني العماني هو الآخر في فترة المنخفض الجوي بتسخير كافة امكانياته من الطائرات العمودية من أجل خدمة المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون إلى عمليات الاغاثة أو البحث والإنقاذ.

كما سخّرت البحرية السلطانية العمانية أيضاً امكانياتها البحرية من السفن والمعدات البحرية بما يخدم منظومة العمل الوطني المشترك في عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر وكل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين.

من جانب آخر ساهمت الجهود المتواصلة التي تبذلها الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع في الميدان على ارض الواقع في التخفيف من آثار انقطاع المياه وذلك من خلال قيامها بتوفير صهاريج المياه وإعادة فتح نقاط التزود بالمياه وفتح عدد من الابار الجديدة خدمة لصالح المواطنين والمقيمين بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

ولتسليط الضوء أكثر استطلع التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السطان المسلحة الموقف وقام بإجراء عدد من اللقاءات مع القائمين على تقديم الخدمات والمستفيدين من الدعم وخدمة توصيل المياه، حيث تحدث الملازم منتصر بن ناصر الذهلي من الجيش السلطاني العماني قائلاً: نظراً لتعرض بعض محافظات السلطنة لمنخفض جوي تم تسيير عدد من صهاريج المياه التابعة لوحدات وتشكيلات الجيش السلطاني العماني وذلك لمساعدة المتأثرين من جراء المنخفض وتزويدهم بالمياه.

من جانبه قال ضابط مدني علي بن سالم الحبسي من الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع: كما تعلمون قد تعرضت بعض محافظات السلطنة لمنخفض جوي مما أدى إلى تعطيل بعض الخدمات الأساسية ومن تلك الخدمات محطات توليد المياه، حيث قامت قوات السلطان المسلحة ممثلة بالجيش السلطاني العماني في نقل صهاريج المياه وتوزيعها على المتأثرين من جراء المنخفض كما قامت أيضاً الخدمات الهندسية بدورها في نقل المياه وتوزيعها على بعض المنشآت الحكومية ومن تلك الأماكن الحكومية مستشفى إبراء المرجعي بمحافظة شمال الشرقية.

كما تحدث خالد بن صالح البوسعيدي مدير خدمات المشتركين بالهيئة العامة للمياه بمحافظة شمال الشرقية قائلاً: نظراً للأنواء المناخية التي تعرضت لها بعض المحافظات في السلطنة في الفترة الأخيرة فقد تأثر الأنبوب الرئيسي للمياه المغذي لمحافظة شمال الشرقية وعلى أثر ذلك تم تفعيل خطة الطوارئ وذلك بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة للمياه، حيث تم توزيع عدة نقاط والتي من شأنها تقوم بتزويد المواطنيين والمقيمين بالمياه، كما تم فتح حقول آبار المياه التابعة للهيئة العامة للمياة بمحافظة شمال الشرقية.

وقال المواطن جبر بن ربيعة اليزيدي: تم نقل المياه إلى المواطنين وذلك عن طريق صهاريج المياه التابعة للجيش السلطاني العماني والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع ونشكر قوات السلطان المسلحة وكل الجهات الحكومية الأخرى التي قامت بمساعدة المتأثرين جراء هذا المنخفض الجوي.