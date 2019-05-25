عقب تأثره بالأمطار وجريان الأودية إبراء ـ العمانية: تمكنت الهيئة العامة للمياه (ديم) من إعادة إمدادات المياه إلى محافظتي جنوب وشمال الشرقية بعد تأثر أنبوب ناقل المياه الرئيسي لهما بسبب الأمطار وجريان الأودية. وقد عملت الهيئة على تنفيذ خط بديل لأنبوب النقل المتأثر والعمل على إصلاح الكسر في أنبوب النقل الرئيسي.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع اللجان الفرعية والجهات الحكومية الآخرى بعدد من الجهود لتوصيل المياه، أبرزها تشغيل الآبار وضخ المياه إلى الخزانات وتوفير صهاريج نقل المياه من محطات التعبئة المرتبطة بالآبار وبدعم من الجهات الحكومية والأهلية تواصل تزويد المناطق بالمياه.

ومن المتوقع استقرار الوضع المائي بالشبكة بامتلاء الانبوب واستقرار ضغط المياه فيه، وبعدها تبدأ المياه بالوصول إلى المشتركين تدريجياً، وسيتم عمل تفريغ للهواء داخل الشبكة مباشرة بعد ضخ المياه من أجل سهولة وصول المياه بشكل أسرع للمشتركين.

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كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من تأهيل خط نقل المياه المغذي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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