مشروع الطبق الخيري في بهلاء يجسد قيم التكاتف بين أفراد المجتمع لدعم الأسر المستحقة

في نسخته الرابعة وتحت شعار:(جود بالموجود)

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

اغتناماً لروحانيات شهر رمضان وتواصلاً للفعاليات الخيرية التطوعية التي تتجلى في اسهامات أفراد المجتمع وتعاونهم نظم فريق بهلاء الخيري مشروع الطبق الخيري في نسخته الرابعة والذي جاء هذا العام تحت شعار:(الجود بالموجود) ويهدف إلى تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع سعياً إلى مد يد العون والمساعدة للأسر المعسرة والحالات الاجتماعية المختلفة. المشروع يعد امتداداً للنسخ السابقة منه في الأعوام السابقة واستكمالاً للجهود المبذولة لشباب الولاية لإنجاحه عاماً بعد عام.

وأوضح مهنا بن حمد العلوي الرئيس التنفيذي لفريق بهلاء الخيري بأن مما يسر الخاطر ويبهج النفس أن ترى أفراد المجتمع في لحمة واحدة من أجل خدمة المجتمع لاسيما الأسر المسجلة في الفريق ومشاريع وبرامج الفريق وتجلى ذلك في الطبق الخيري الذي قدمت أمهاتنا وأخواتنا من أبناء الولاية مثالاً رائعاً في تقديم أصناف الأطعمة.

من جانب آخر قال بدر بن هلال الشقصي رئيس لجنة الطبق الخيري بولاية بهلاء: إن مجلس بهلاء العام احتضن فعالية الطبق الخيري وقد بدأ توافد أفراد المجتمع للمشاركة والمساهمة منذ الساعة الرابعة عصراً للمشاركة في الفعالية واستمر التفاعل حتى الساعة السادسة، حيث تم اعتماد موقعين لعرض الأطباق الخيرية واحد للرجال وآخر للنساء، وكان الإقبال كبيراً من جميع فئات المجتمع صغاراً وكباراً الأمر الذي جعل الفعالية تخرج برؤية رائعة تنم عن تكاتف وتعاون ورقي أفراد المجتمع.

وقد حقق المشروع من فعالية الطبق الخيري مبلغ (٢٤٣٨) ريالاً عمانياً، يعود ريعه لفريق بهلاء الخيري مساهمة منه في رفد الفريق بالمبلغ التي يكفل استمرار جهود العون والمساعدة للأسر المستحقة بالولاية.