أمطار وبرد على معظم محافظات السلطنة وجريان الأودية بغزارة بعدد من الولايات وتوقعات باستمرار تأثيرات...

متابعة ـ سهيل بن ناصر النهدي:

ينقل ـ من محمد بن سعيد العلوي:

جعلان بني بوعلي ـ من جمعة الساعدي:

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

شهدت السلطنة أمس تواصل هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزاره المصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد نتيجة تأثرها بمنخفض جوي يواصل تمركزه وسط شبه الجزيرة العربية مما نتج عنه هطول أمطار على معظم محافظات السلطنة.

حيث شهدت محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية ومحافظة مسقط وأجزاء من محافظتي ظفار والوسطى هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

وتشير التوقعات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة العامة للطيران المدني استمرارية تأثر السلطنة بالمنخفض الجوي اليوم والأيام القادمة مع توقعات باستمرارية هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة.

وشمالاً بدأت الأمطار بعد ظهيرة يوم أمس بالهطول على محافظة البريمي وشمال الباطنة لتمتد تدريجياً الى محافظات الظاهرة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وجنوباً شهدت أجزاء من محافظة ظفار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات، كما شهدت عدد من ولايات محافظة الوسطى هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

ففي محافظة شمال الباطنة شهدت ولاية شناص هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وفي محافظة الظاهرة شهدت ولايات عبري وضنك وينقل هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، سالت على أثرها أودية الولايات.

وفي محافظة جنوب الباطنة شهدت ولايات السويق والمصنعة وبركاء هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وفي محافظة جنوب الشرقية شهدت ولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن أمطاراً غزيرة عمت كل المناطق التابعة لولايتي جعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي، وقد كانت لغزارة هذه الامطار والمياه المتدفقة من أعلى الجبال المحيطة بولايات جعلان جريان معظم هذه الأودية الطويلة والذي كان أكبرها جريان وادي البطحاء والذي يمر بين مزارع هذه الولايات جارفاً معه أشجار الغاف والنخيل، كما تسبب جريان هذا الوادي الى دخوله مع جريان فلج المحيول بجعلان بني بوحسن وفلج الزباد بجعلان بني بوعلي.

كما شهدت ولاية صور ونيابتا طيوي ورأس الحد والقرى والمناطق الجبلية أمس الأول أمطار الخير والبركة إثر تأثرها بالمنخفض الجوي الذي تتعرض له السلطنة، وقد تراوحت الامطار بين الخفيفة إلى المتوسطة والغزيرة أدت إلى جريان الاودية والشعاب في القرى الجبلية بوادي المنقال ووادي بني جابر وطيوي وقلهات ورأس الحد والقرى المجاورة لمدينة صور، وقد تأثرت الطرق الرئيسية في بعض أجزاء الولاية منها طريق قريات ـ صور الذي تأثر بالشعاب التي تمر عبر أجزاء هذا الطريق وحملت معها الحجارة والأتربة إلى جانب انهيار موقع جزئي على الطريق العام صور والكامل والوافي ووصول المياه إلى الشارع المؤدي لمستشفى صور المرجعي، حيث قامت الجهات ذات العلاقة كشرطة عمان السلطانية وإدارة الطرق وبلديات جنوب الشرقية بجهود كبيرة من خلال عمل تحويلات للطرق بمواصفات السلامة المرورية إلى جانب إزالة الحجارة والأتربة.