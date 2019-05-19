عمومية قضاة الظاهرة تحدد آلية عمل الدوائر القضائية واجازات القضاة خلال العطلة القضائية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري ومحمود زمزم:

عقدت صباح أمس الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف بعبري وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق واختصاصها بمحافظة الظاهرة اجتماعاً لها وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع المحاكم بولاية عبري.

ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ يحيى بن صالح البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بعبري ورئيس الجمعية العمومية لقضاة محاكم الظاهرة وبحضور اصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية بالمحافظة وممثلي الادعاء العام بالظاهرة وسالم بن سعيد الكلباني مقرر الاجتماع وذلك لتحديد العمل بمحاكم المحافظة خلال العطلة القضائية والتي تبدأ من الأول من يوليو القادم وإلى نهاية سبتمبر من كل عام.

ففي بداية الاجتماع أشاد فضيلة الشيخ رئيس الجمعية بماتحقق من انجازات في عمل الدوائر القضائية بمحاكم الظاهرة والآلية الحديثة التي سارعت بوتيرة العمل والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مجمل أعمال الدوائر القضائية والأقسام الأخرى بالمحاكم ومستوى التعاون والتنسيق المثمر بين محاكم المحافظة والادعاء العام بالظاهرة.

وقد أقرّت الجمعية خلال اجتماعها عدداً من المواضيع التي تتعلق بالعمل في محاكم المحافظة قضائياً وإدارياً، وحددت الجمعية آلية العمل في الدوائر القضائية خلال العطلة القضائية وتحديد أيام وساعات انعقادها وتشكيل لجنة الشئون الوقتية، كما حددت اجازات اصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة ضمن اختصاص ونطاق محكمة الاستئناف بمحافظة الظاهرة.

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