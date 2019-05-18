المنخفض الجوي يواصل تأثيراته المباشرة على أجواء السلطنة بأمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح...

تتركز بشكل أغزر على جبال الحجر وما يجاورها

تأثيرات المنخفض تتعمق بشكل أكبر اليوم وتلتحم مع التكونات المحلية لتشكل غزارة بهطول الأمطار

الوطني للإنذار المبكر : توقعات بهطول ما بين 30 إلى 75 مليمترا من مياه الأمطار والتأثيرات مستمرة إلى الأربعاء

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متابعة ـ سهيل بن ناصر النهدي :

العامرات ـ من عبدالله الجرداني :

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

الحمراء ـ من سيف الهطالي :

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

ينقل ـ من محمد العلوي :

يواصل المنخفض الجوي الذي تتأثر به السلطنة والمتمركز وسط شبه الجزيرة العربية تأثيراته المباشرة على اجواء السلطنة اليوم ولغاية يوم الاربعاء القادم حيث من المتوقع تواصل هطول الامطار الغزيرة والرعدية على معظم المحافظات مع تركزها بشكل اغزر على سلسلتي جبال الحجر مصحوبة بحبات البرد والرياح النشطة ،حيث تتلاقى تأثيرات المنخفض مع تكونات السحب المحلية لتساهم في غزارة الأمطار بشكل أكبر وأشمل اليوم .

وكانت معظم المحافظات الشمالية للسلطنة قد شهدت أمس هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح نشطة أدت إلى جريان الاودية والشعاب ،حيث تواصلت الامطار منذ الفترة الصباحية ولغاية المساء بشكل تدريجي وسط متابعة دقيقة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة العامة للطيران المدني والذي أصدر عصر امس (التقرير رقم 2 عن حالة الطقس ) والذي اكد على ان اجواء السلطنة تتأثر بالمنخفض الجوي المتمركز وسط شبه الجزيرة العربية لغاية يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري حيث يستمر الطقس غائما جزئيا الى غائم مع احتمال هطول امطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية احيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على معظم محافظات السلطنة ،في حين من المحتمل ان تتركز غزارة الامطار على جبال الحجر والولايات المجاورة لها لتتراوح اعلى كمية لهطول الامطار ما بين 30 الى 75 مليمترا .

وفي محافظة مسقط شهدت عدد من مناطق وقرى ولاية العامرات مساء أمس هطول أمطار تفاوتت بين الغزيرة الى المتوسطة مصحوبة برعد وبرق ورياح متوسطة مع تساقط حبات البرد في بعض الأماكن متأثرة بمنخفض الغفران الذي تتأثر به أجواء السلطنة خلال هذه الأيام وقد نزلت الأودية والشعاب بالولاية على المناطق الجبلية ومن أبرز الاودية التي نزلت أودية السرين وقيد وبعي والثريمدي ووادي الغفر والشكيلي واودية الحشية والمدام واحتجز وادي الغفر المركبات لأكثر من ثلاث ساعات .

وفي ولاية قريات شهدت عدد من قرى الولاية هطول امطار غزيرة سالت على اثرها الاودية والشعاب .

وفي محافظة جنوب الباطنة شهد عدد من قرى ولاية الرستاق هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برعد وبرق ورياح خفيفة ، وقد شملت الأمطار التي لم تستمر طويلا قرى وادي بني غافر وقرى وادي السحتن ، بينما كانت خفيفة على قرى وادي بني هني ، وقد أدت الأمطار إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية ، هذا وقد خرج الأهالي فرحين مستبشرين بهول الأمطار والاستمتاع بالمشاهد الجميلة لتدفق الشلالات المائية.

وفي محافظة الداخلية

هطلت عصر أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على ولاية الحمراء سالت على اثرها عدد من الأودية والشعاب وقد تركزت قوة الامطار على مركز الولاية والقرى التابعة لها وأيضا على رؤوس الجبال مكونة مناظر جميلة من شلالات المياه .كما هطلت أمطار غزيرة على بلدة القلعة وقرية بني صبح والعارض وذات خيل والمسفاة والمركاض وقرى وادي غول مما أدى الى جريان عدد من الاودية مثل وادي موخل ووادي شعمى ووادي السليل .

وفي ولاية منح هطلت يوم أمس أمطار مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد فشهدت قرى الفيقين والبلاد والمعرى ومعمد غزارة في الأمطار بينما هطلت على باقي قرى الولاية البياض والمحيول وحي الجامع وأبونخيلة وعز ومتان أمطار متوسطة أدت إلى سيلان الشعاب في بعض قرى الولاية

وفي محافظة الظاهره هطلت امطار متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق الولاية سالت على أثرها الاودية والشعاب .

جعلها الله أمطار خير وبركة في هذا الشهر الفضيل .