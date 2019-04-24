لجنة الصداقة العمانية ـ البولندية تبحث تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات

في المحليات 25 أبريل,2019 نسخة للطباعة

فيما أشادت بدور السلطنة في سعيها لاستقرار المنطقة

بحث الجانبان العماني والبولندي أمس تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال اجتماع لجنة الصداقة العمانية البولندية أمس وقد استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس وفد الجانب البولندي من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ بجمهورية بولندا برئاسة السيناتور ميخاو سيفرنسكي، وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية للسلطنة وقد رحب معالي الدكتور رئيس المجلس بالوفد، متمنياً أن تكلل الزيارة بتحقيق أهدافها المأمولة، ومنوهاً بالدور الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية العمانية البولندية في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد معاليه أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني بين المجلسين ، مشيراً في هذا السياق إلى أن العام المنصرم شهد عدة زيارات بين الجانبين تم خلالها مناقشة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها، واعتبر معاليه ذلك تأكيداً لحرص اللجنة على تحقيق نتائج طيبة تخدم مصالح البلدين .

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى المزيد من التطوير لمجالات التعاون الثنائي في ظل الآفاق الواعدة لتعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والبرلمانية.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والتأكيد على دور الزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه نوه السيناتور ميخاو سيفرنسكي رئيس لجنة الصداقة العمانية البولندية بمجلس الشيوخ البولندي، بما تشهده السلطنة من نهضة تنموية شاملة ، مشيداً بجهود السلطنة في الحفاظ على استقرار المنطقة والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين وذلك وفق سياسة خارجية حكيمة تستند إلى الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ورأى أن العلاقات الثنائية مقبلة على المزيد من الازدهار في ظل الاهتمام الكبير من قبل البلدين بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالاته.

من ناحية أخرى عقدت لجنة الصداقة بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ البولندي جلسة مباحثات رسمية برئاسة المكرم سالم بن إسماعيل سويد رئيس الجانب العماني من اللجنة، والسيناتور ميخاو سيفرنسكي رئيس الجانب البولندي وقد أبرز المكرم سالم بن إسماعيل سويد دور اللجنة في تطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب من خلال السعي المستمر لتوطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات ، معرباً عن أمله في أن تسهم الزيارة في دعم العلاقات بين البلدين.

وكان وفد الجانب البولندي من لجنة الصداقة العمانية ـ البولندية بمجلس الشيوخ البولندي برئاسة السيناتور ميخاو سيفرنسكي، قد وصل إلى البلاد مساء أمس الاول في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام .

كما استقبل سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى صباح أمس السيناتور الدكتور ميخاو سيفرينسكي رئيس الجانب البولندي من لجنة الصداقة البرلمانية العمانية ـ البولندية بجمهورية بولندا، وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والصناعية.

حضر اللقاء سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، والمكرم سالم بن إسماعيل بن سويد عضو مجلس الدولة ورئيس الجانب العماني في لجنة الصداقة العمانية البولندية، والمكرمة المهندسة رحمة بنت حمد المشرفية عضوة مجلس الدولة.