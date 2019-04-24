تنفيذية صحة التعاون يستعرض المركز الخليجي لمكافحة السرطان ومشروعات الصحة المشتركة

فيما ناقش مناقصات الشراء الموحد وتصنيع الأدوية

استعرضت الهيئة التنفيذية لمجلس صحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء المركز الخليجي لمكافحة السرطان وبرامج الشراء الموحد للأدوية وتصنيع الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون وذلك في اجتماعهم أمس برئاسة السلطنة بمنتجع انانتارا بالجبل الأخضر بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون إضافة لخبراء من منظمة الصحة العالمية.

بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ، رحب فيها بالمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة وتطرق إلى أهمية الاجتماع والمواضيع التي يناقشها والتوصيات الهامة المؤمل الخروج بها من الاجتماع، متمنياً في ختام حديثه للمشاركين النجاح والتوفيق.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في كلمته على الأهمية التي يحظى بها الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات الهيئة التنفيذية بعدها استعرض سعادته برنامج أعمال الاجتماع والمواضيع الهامة التي يناقشها.

ويناقش الاجتماع في يومي انعقاده عدداً من المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية في دول المجلس كالأمراض المزمنة والمركز الخليجي لمكافحة السرطان ومبادرات المجلس والشراء الموحد وبرنامج فحص الوافدين علاوة على التسجيل الدوائي المركزي وتسجيل الأجهزة الطبية والشركات المصنعة وتسجيل المستحضرات البيطرية ، إضافة لمناقشة مواضيع تتعلق بالشؤون الفنية مثل تطوير أعمال اللجان الفنية ومكافحة التدخين والمؤتمر الأول لمجلس الصحة والبحوث الصحية واقتصاديات الصحة وفي الشؤون المالية سيستعرض المجتمعون موازنة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لعام 2019 .

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