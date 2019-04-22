منتدى التواصل الحكومي الثاني يؤكد على ان خطاب جلالته لابناء شعبه عام 1970 كان بداية التواصل بين...

بمشاركة 1200 من الإعلاميين و الخبراء والأكاديميين من داخل السلطنة وخارجها

– شهاب بن طارق: النهج الذي رسمه جلالته بالتواصل المستمر مع شعبه هو سياسات مرسومة تنفذ الآن على ارض الواقع

تغطية ـ سهيل بن ناصر النهدي :

اكد منتدى التواصل الحكومي الثاني الذي بدأت اعماله امس بان الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التاريخي الذي خاطب به جلالته ابناء شعبه الوفي بعد تولیه مقالید الحكم في یولیو من عام 1970م يعد هو بداية التواصل حیث تحفظ الذاكرة العمانیة عن ظهر قلب تلك الكلمات المضیئة التي رسمت ملامح المستقبل الذي نعیشه الیوم.

جاء ذلك في افتتاح أعمال منتدى التواصل الحكومي الثاني الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس ‏الوزراء ممثلة في مركز اتصالات الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الإعلام الذي رعى حفل افتتاحه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة والمكرمين وقرابة 1200 مشارك من القائمين على دوائر التواصل والإعلام في المؤسسات الحكومية وخبراء وأكاديميين وإعلاميين وطلبة وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويختتم اعماله اليوم .

واكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان في تصريح له عقب افتتاحه اعمال المنتدى وزيارته للمعرض المصاحب للمنتدى : “إن النهج الذي رسمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من خلال التواصل المستمر مع الشعب تأتي ضمن سياسات مرسومة تنفذ الآن على ارض الواقع من خلال التواصل بين الحكومة والمواطنين وهذه المنتديات تأتي مكملة لهذه المسيرة في ظل ما يشهده العالم من تطور في مجالات التواصل.

وأكد سموه أن التواصل الحكومي يعمل على تأطير هذه السياسة في منظومة متكاملة تتبع الحكومة، والتفاعل والتواصل مع المجتمع هي سياسات متبعة في معظم دول العالم متمنيا سموه للمنتدى والقائمين عليه كل التوفيق والنجاح.

من جانبه قال معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح له على هامش منتدى التواصل الحكومي الثاني : إن ما وصل إليه مركز اتصالات الخدمات الحكومية خلال عام ونصف سواء في حجم المشاريع أو جودتها لم يكن ليتأتى لولا تمكين مجلس الوزراء له والتجاوب الفاعل من قبل كافة المؤسسات الحكومية والكفاءة التي تتمتع بها الكوادر البشرية في المركز.

وأضاف معاليه بأن هذا المنتدى يهدف إلى تجسيد دور المركز في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في مجال التواصل، وأيضا هو يعتبر منصة لمناقشة الممارسات والتوجهات الجديدة في العمل الحكومي في هذا المجال.

وخلال افتتاح المنتدى ألقى معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الاعلام رئيس اللجنة الرئيسية للمنتدى كلمة قال فيها : سعى مركز اتصالات الخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ نشأته في عام 2017م وبشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومسؤولي دوائر وأقسام العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات الحكومية لتنظيم التواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، والتفاعل مع القضايا الراهنة، من أجل رسالة إعلامية حكومية واضحة ومتفاعلة مع قضايا الإنسان على هذه الأرض الطيبة وسنكمل عبر لقاءات مستمرة وحلقات عمل وحملات إعلامية ممنهجة، وتدريب وتطوير وتأهيل، أنشطة الاتصال للمؤسسات الحكومية خلال العامين (2019 و 2020م)؛ سعياً لتكامل الجهود الاتصالية وتوزيع الأدوار بشكل واضح بناءً على اختصاصات كل جهة.

واضاف معاليه دأبنا في مركز اتصالات الخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، وعبر وزارة الإعلام وبالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومكتب رؤية عمان 2040 ومختلف وسائل الإعلام المحلية، على التطلّع للمستقبل عبر عدة ندوات ولقاءات وحوارات أشركنا فيها أكاديميين ومختصين وخبراء ومهنيين وطلاباً، ومستمرون في هذه اللقاءات التي من المؤمل أن تسهم نتائجها في صياغة الاستراتيجية الوطنية الإعلامية 2040 والتي تتزامن مع رؤية عُمان 2040 وتساير مراحل تنفيذها ولذلك فقد كان الإعلام حاضراً في اللجان القطاعية ومشاركاً في مراحل إعداد وصياغة رؤية عمان 2040، وبات من الضروري أن يتم إعداد استراتيجية وطنية إعلامية تستطلع المستقبل وتستند على محاور ومرتكزات الرؤية.

واكد معالي الدكتور وزير الاعلام على ان رؤية المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040 لابد وأن يواكبها جهد إعلامي يرقب تنفيذها ويبرز أنشطتها وأعمالها ويسهم في إنجاحها، ويطلع المجتمع على مختلف مراحل إنجازها؛ لضمان تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، وما نأمله من مختلف وسائل الإعلام أن تكون قريبة كل القرب من مراحل تنفيذ الرؤية ومراجعة كل الاستراتيجيات لخدمة أهداف المستقبل.

واوضح الحسني بان وزارة الإعلام تبذل جهودها لتطوير المدخلات الأساسية لصناعة الإعلام بشكل عام وإعلام المستقبل بشكل خاص سواءً فيما يتعلق بالبنى الأساسية أو التشريعية، أو فيما يتعلق بالعناصر البشرية، فهناك مشروع قانون الإعلام، وهناك مركز التدريب الإعلامي، والحضور الإعلامي الفاعل في الداخل والخارج وفق السياسة الإعلامية العمانية الواضحة والمتوازنة .

وكان بدر بن عبدالله الهنائي مدير عام الاتصالات بمركز اتصالات الخدمات الحكومية بالامانة العامة لمجلس الوزراء قد ألقى في بداية افتتاح المنتدى كلمة قال فيها : إن أول ما قام به جلالته ـ حفظه الله ورعاه – بعد تولیه مقالید الحكم في یولیو من العام 1970 هو التواصل، وذلك عبر خطابه التاریخي لشعبه حیث تحفظ الذاكرة العمانیة عن ظهر قلب تلك الكلمات المضیئة التي رسمت ملامح المستقبل الذي نعیشه الیوم باعتبار ذات النموذج السلطاني في التواصل، فإنه یمكن استخلاص عنصرین أساسیین في سبیل نجاحه: أولهما ضرورة أن یرتبط القول بالعمل، وثانیهما أن ینسجم ذلك القول مع ما یتطلع إلیه المجتمع أو یلامس هواجسه، وذلك عبر الانصات الجید والتواصل ثنائي الاتجاه.

واضاف لقد عمل مركز التواصل الحكومي على اتباع ذات النهج منذ الانطلاق الرسمي

لعملیاته قبل ثمانیة عشر شهرا من الیوم، فهو ینصت بقدر ما یتكلم، حیث یوظف المركز أنظمة متطورة لرصد آراء وتطلعات المجتمع عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل، والتي یتم فرزها وتحلیلها وتصنیفها بذكاء الآلة وحدس الإنسان، لتصدر على ضوئها تقاریر دوریة تتم مشاركتها مع المعنیین للنظر في مختلف المواضیع والقضایا المتداولة واتخاذ المناسب بشأنها.

واستعرض مدير عام الاتصالات بمركز اتصالات الخدمات الحكومية بالامانة العامة لمجلس الوزراء جهود المركز خلال الفترة الماضیة من التكامل مع مائة وثماني مؤسسة حكومیة، تُكون مع بعضها بالإضافة إلى المركز منظومة التواصل الحكومي، یمثل الجهات الحكومیة فیها مدیري دوائر الإعلام والعلاقات العامة .

واكد الهنائي على ان مبدأ التكامل الذي یتبناه المركز تجسد بشكل جلي في مجموعة من المشاریع الوطنیة بما ینسجم مع جهود المؤسسات الرئیسیة مثل وزارة الإعلام والهیئة

العامة للإذاعة والتلفزیون، حیث تمكن المركز من إدارة الأنشطة الإعلامیة للمكتب التنفیذي للجنة الوطنیة للدفاع المدني أثناء إعصار میكونو بعد 6 أشهر فقط من انطلاق عملیاته، وبعد ذلك أثناء الحالة المداریة لبان، كما كانت مشاركة المركز في التمرین الوطني الشموخ 2 والتمرین المشترك السیف السریع 3 محطة رئیسیة ساهمت في تعزیز دوره ضمن المنظومة الوطنیة في الظروف الاستثنائیة بالإضافة إلى ذلك فقد أسهم النهج الجدید في تناول وتداول تفاصیل الموازنة العامة للدولة والذي تبناه المركز بالتعاون مع كل من وزارة المالیة

والمجلس الأعلى للتخطیط ووزارة الإعلام بهدف تعزیز وعي المجتمع واطلاعه

على أولویات الحكومة في سیاق الموازنة العامة للدولة وخصوصا تلك العناصر

التي تلامس حیاة الفرد بشكل مباشر.

وقال بدر الهنائي : الثقة التي حظي بها المركز منذ انطلاقه هي مدعاة لاستشعار المسؤولیة، حیث واكب المركز المراسیم السلطانیة والتوجیهات السامیة وقرارات مجلس

الوزراء والعدید من الأحداث الوطنیة الهامة، مما كان له الأثر الكبیر في تسریع اندماج المركز ضمن المنظومة الوطنیة التي تحوي مختلف المؤسسات المعنیة، كما تعد توجیهات مجلس الوزراء للمركز بصیاغة الخطط المنظمة للتواصل الحكومي على مستوى المؤسسات الحكومیة ككل بالتعاون مع كل من وزارة الإعلام والهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون دلیلا على اهتمام المجلس بتمكین المركز من أجل أداء دوره في إدارة الرسائل الإعلامیة الرئیسیة وتنسیقها بین مختلف الجهات الحكومیة بعد ذلك بدأت الجلسات الرئيسية للمنتدى حيث شارك فيها عدد من الخبراء من داخل وخارج السلطنة وتناولت عددا من المفاهيم والتصورات وعرضت العديد من التجارب .