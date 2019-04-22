مناقشة التحديات التي تواجه التقدم في بعض مؤشرات الابتكار بالسلطنة

في اجتماع توجيهية استراتيجية البحث العلمي

ناقشت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال اجتماعها التحديات التي تواجه التقدم في بعض مؤشرات السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي وتحديد المراقب الوطني للابتكار لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن رؤية عمان 2040.

وخلال الاجتماع صرح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمشروع بأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار والعمل على إدراجها ضمن الخطط الوطنية لتتناغم مع رؤية عمان 2040 هو الطريق لجعل السلطنة في مصاف الدول في مجال الابتكار .

كما دعا سموه جميع الجهات لمواصلة تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل تكاملي بين كافة الشركاء والفاعلين ضمن المنظومة الوطنية للابتكار وفق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور السلطنة في خارطة العالم للعلوم والتقانة كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

وضمن جدول أعمال اللجنة استعرضت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار مسودة تقرير تحليل مؤشرات تقرير الابتكار العالمي الذي قام مجلس البحث العلمي بإعداده مع الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

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