مكتب الشورى يدرس تعديل التشريعات لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية

في المحليات 23 أبريل,2019 نسخة للطباعة

فيما اطلع على ردود المسئولين حول الموضوعات المختلفة

ناقش مكتب مجلس الشورى أمس تعديل التشريعات لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية وغيرها من الأمراض المهددة للحياة كما قرر إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وذلك خلال اجتماع مكتب المجلس أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واطلع على الردود الوزارية الواردة للمجلس حول جملة من الوسائل والأدوات البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما استعرض خطاب معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة حول مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي واستعرض تقرير أنشطة أعمال اللجان الدائمة لشهري فبراير ومارس 2019م إضافة إلى مناقشة تقرير فريق دراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 2017م، وأهم النتائج والملاحظات التي توصل لها الفريق من خلال دراسته للتقرير.

كما نظر الاجتماع في تقرير اللجنة الصحيّة والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن فرض رسوم إضافية عند شراء (العلب والأكياس البلاستيكية) والذي تضمّن تأييد المقترح شريطة تغيير عنوان الرغبة بدون وجود عبارة (رسوم إضافية على المستهلك)، وتقترح اللجنة أن يكون عنوان الرغبة (تطبيق تأمين مسترجع لاستخدام العلب والأكياس البلاستيكية)، وقرر المكتب إحالة التقرير لجلسة المجلس الاعتيادية القادمة.

كذلك نظر الاجتماع في تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول موضوع مشروع (وضع إطار متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج كما استعرض المكتب تقرير اللجنة الصحيّة والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن إعادة زراعة الأشجار البريّة المعمرة المقتلعة.

أما في جانب الوسائل والأدوات البرلمانية فقد نظر مكتب المجلس في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن تغيير المسميات الوظيفية لمساعدي الصيادلة بعد حصولهم على المؤهل العلمي والنظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، حول أسباب إيقاف برنامج (رحلة في الذاكرة).

أما في جانب الردود الحكومية الوارة للمجلس فقد اطلع المكتب على رد معالي وزير البلديات الإقليميّة وموارد المياه على السؤال الموجه إليه حول التراخيص البيئيّة لمزارع الدواجن القريبة من المخططات السكنيّة والاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه إليه حول مراحل تنفيذ مشروع المدينة الطبية أما في الشأن الخارجي فقد استعرض المكتب عددا من التقارير عن مشاركة وفود المجلس في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات.