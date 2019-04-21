بحث التعاون بين السلطنة والصين في المجالات الاعلامية

مسقط ـ العمانية: استعرض الجانبان العماني والصيني أمس آفاق التعاون القائم بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الإعلامية الصينية وذلك خلال لقاء معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة بمكتبه أمس سعادة جو ويمين نائب وزير مكتب الإعلام بمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.

وقد تم خلال اللقاء بحث فرص توسيع وتطوير هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا الإعلامية كما تناول اللقاء استعراض التطور الذي شهده المنتج الإعلامي العماني ممثلاً بإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان والتوسع بوجود تسع قنوات إذاعية وتلفازية والخطط المستقبلية لإضافة عدد آخر.

من جانبه أشاد سعادة الضيف بعمق العلاقات العمانية الصينية عبر الزمن ، مشيدًا بالتطور السريع الذي تشهده السلطنة في مختلف مجالات النهضة الحديثة، منوهًا بالنهج العماني الحكيم الذي تنتهجه السلطنة ما جعلها واحة أمن واستقرار ومدرسة عالمية للسلام.

كما التقى سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بمكتبه امس وفد من جمهورية الصين الشعبية برئاسة سعادة جو ويمين نائب وزير مكتب الإعلام بمجلس الدولة في جمهورية

الصين الشعبية الذي يزور السلطنة حاليًا وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين السلطنة والصين في مختلف المجالات الاعلامية وطرق تعزيزها وتطويرها وفتح آفاق جديدة

من التعاون فيما يتعلق بزيارة الطواقم الاعلامية والتدريبية والبرامج ذات الصلة بالمجالات الاعلامية الاخرى وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الإعلام والوفد المرافق للضيف.

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