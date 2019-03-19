التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين السلطنة ومصر في كافة المجالات

تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة العُمانية ـ المصرية المشتركة امس اجتماع دورتها الرابعة عشرة التي تستضيفها السلطنة التي استمرت يومين.

وقد ترأس الجانب العُماني في الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فيما ترأس الجانب المصري معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي القائمة وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات التي تحظى بدعم قيادتي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأخيه فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي صدرت عن اللقاء المشترك الذي عُقد بمسقط في فبراير من العام الماضي 2018م أثناء زيارة فخامته للسلطنة والذي أكدا خلاله المضي قدمًا للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والقوى العاملة والخدمة المدنية .. وغيرها من المجالات الأخرى التي من شأنها فتح آفاق جديدة لهذا التعاون بما يحقق تطلعات آمال البلدين.

وجدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار الهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية وأعربا في هذا الصدد عن تضامنهما مع القضايا العربية العادلة والوقوف ضد كل المحاولات الرامية الى المساس بالسيادة الوطنية ووحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها.

ونوه الجانب المصري بالدور الذي تضطلع به السلطنة تحت القيادة السامية لجلالته ـ أعزه الله ـ لإرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.

من جانبه ثمن الجانب العُماني الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وجهود فخامته الدؤوبه في تثبيت دعائم السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

وأكد الجانبان رفضهما للتطرف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله وأيًا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله وعلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته داعيين في الوقت ذاته الى تعزيز قنوات الحوار بين الدول والشعوب وإعلاء قيم المساواة والتسامح والتعايش.

وقد وقع الجانبان مذكرات للتفاهم وبرامج تنفيذها في مجالات بين وزارتي الصحة في البلدين وبرنامج تنفيذي بين وزارتي البيئة والشؤون المناخية في البلدين في الفترة من (2019 ـ 2020م) تأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بينهما.

كما وقع الجانبان على برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ووزارة التربية بجمهورية مصر العربية في الفترة من (2019 ـ 2021م) إضافة الى برنامج تنفيذي بين وزارتي القوى العاملة في البلدين في الفترة من (2019 ـ 2020م ) ومشروع برنامج تعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.

وفي ختام اجتماع أعمال اللجنة أعرب معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري عن سعادته والوفد المرافق لزيارة السلطنة وقدم الدعوة لمعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لزيارة جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة التي ستستضيفها القاهرة.

وكان معالي وزير الخارجية المصري قد وصل الى البلاد الليلة قبل الماضية في زيارة رسمية تستغرق يومين يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع اللجنة العُمانية المصرية المشتركة.