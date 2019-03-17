500 مشارك في مسابقة المدة لحفظ كتاب الله وتجويده بنـزوى

تغطية وتصوير ـ سالم بن عبدالله السالمي:

احتفل مساء أمس الأول بقاعة الضياء بجمعية المرأة العمانية في نزوى بختام مسابقة حفظ كتاب الله وتجويده والتي نظمها النشاط الثقافي لفريق المدة التابع لنادي نـزوى وتكريم الفائزين الأوائل في كل مستوى من المستويات الست والتي تضمنتها المسابقة هذا العام بمشاركة أكثر من 500 شخص من الجنسين من مختلف قرى ومناطق الولاية.

رعى الحفل سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي نـزوى بحضور عدد من المدعوين والمشاركين في المسابقة وقد ألقى أحمد بن سيف السيباني رئيس فريق المدة كلمة قال فيها : شهدت النسخة الثانية من مسابقة المدة لحفظ كتاب الله وتجويده مشاركه أكثر من 500 طالب وطالبة مقسمين في ستة مراحل مختلفة لهو أمر يبعث بالفخر والاطمئنان لهذا الجيل.

عقب ذلك قام سعادة الشيخ راعي المناسبة بتكريم الداعمين لأنشطة الفريق والجهات المتعاونة وعدد من المتميزين في مختلف المجالات ، ثم تكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم.

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