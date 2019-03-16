أمناء العلوم الصحية ومعهد التخصصات يحدد الأعداد المقبولة في العام القادم

حدد مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية عدد الطلاب المقرر أن يتم قبولهم العام القادم 2019/2020 وذلك خلال اجتماعه بديوان عام وزارة الصحة.

وقد اطلع المجلس على التقرير نصف السنوي للمجلس الأكاديمي للكلية والمعهد العالي كما ناقش جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أبرزها: إقرار الرؤية والرسالة والقيم للكلية والمعهد العالي واقرار جدول أعداد الطلبة المقرر قبولهم للعام الاكاديمي (2019/ 2020)، وأخذ علماً بالإجراءات المتبعة لإعداد الخطة الاستراتيجية للكلية والمعهد بالإضافة إلى مراجعة وإقرار مشاريع اللوائح والأنظمة للكلية والمعهد العالي وقد اتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة رئيس المجلس بحضور أعضائه وهم كلٌّ من : سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة لشئون التخطيط وسعادة الدكتور أمين عام مجلس التعليم والدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والدكتور عميد كلية عمان الطبية والدكتور عميد كلية عمان للعلوم الصحية الدكتورة عميدة المعهد العالي لتخصصات الصحية والدكتور مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد العالي.

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