بحث تعزيز التعاون بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وديوان المراقبة العامة السعودي

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جهازي الرقابة المالية والإدارية للدولة في السلطنة وديوان المراقبة العامة السعودية تسلم معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رسالة خطية من معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية تتعلق بتعزيز التعاون المشترك وذلك في مكتبه بمقر الجهاز أمس سلم الرسالة سعادة عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.

هذا وقد رحب معاليه خلال المقابلة بسعادة السفير ثم جرى تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث أواصر التعاون القائم وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة.

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