رد نادية الجندي على مهاجمة الجمهور لها

قامت الفنانة نادية الجندي بالرد على مهاجمة جمهورها لها بسبب ظهورها في مسلسل سكر زيادة وأكدت قائلة” أنا ماكبرتش.. وفى ناس بتسن ليا السكاكين.. أنا شباب علشان ناجحة ومش عندى غل”، وأكدت خلالها تواجدها في برنامج القاهرة الآن الذي يقوم بتقديمها الإعلامية لميس الحديدي قائلة” مش هقعد فى البيت تانى.. عندى مسلسل جديد وفيلم جديد في العيد”.

وأكدت أيضاً قائلة” “المسلسلات والأعمال الوطنية تزيد الانتماء عند الأطفال والنشء والشباب”، أكدت أن مسلسل محمد رمضان من أعمال الدراما القوية للغاية وتفاجأت من الأدوار الجيدة في هذا المسلسل وأكدت أن المخرج محمد سامي نجح كثيراً في توظيف الفنان محمد رمضان وأعطاه دور جيد.