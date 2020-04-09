استعداد أسماء أبو اليزيد لطرح أغنية رغم المسافة

أصبحت الفنانة أسماء أبو اليزيد على كامل الاستعداد في طرح أغنيتها الجديدة رغم المسافة وجاء ذلك من خلال الاشتراك مع فريق الكايروكي الغنائي، وأكدت أنه سيتم طرح هذه الأغنية خلال الأيام القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد قامت بنشر صورة لها من خلال كواليس تصوير هذه الأغنية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام وعلقت تحت هذه الصورة قائلة رغم المسافة كمان شوية…متحمسين؟!، ومن أهم أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد هو مسلسل الأنسة فرح وكان من بطولة كلاً من الفنانة رانيا يوسف والفنان أحمد مجدي ومحمد كيلاني وأحمد خالد صالح والفنانة هبة عبد العزيز والفنانة عارفة عبد الرسول.