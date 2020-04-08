أسباب منع عرض فيلم دخان بلا نار

قام الفنان خالد النبوي بوصف شخصيته في فيلم تايه في أمريكا وأكد على أن هذا الفيلم دمه خفيف للغاية، وأكد على أن هذا الفيلم بأكمله تم تصوير في أمريكا ويتسم هذا الفيلم بنوع من التشويق ولكن هذا الفيلم لم يأخذ حظه من السينما.

وأكد من خلال تواجه في برنامج صاحبة التي تقوم بتقديمه الفنانة إسعاد يوسن أنه يفضل شخصيته في فيلم دخان بلا نار وهذا لأن الفيلم تم تصويره في لبنان وأكد على أن السفير المصري أبذل جهد شديد لإزالة أي عقبات من خلال تصوير لبعض المشاهد في الفيلم، وأكد على أن السبب الرئيسي في عدم عرض الفيلم هو أن الفيلم يعتبر فيلم أجنبي من قبل الرقاب المصرية.