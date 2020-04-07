الإعلان عن البرومو الأول لمسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة

قامت قناة أون تي في بالإعلان عن البرومو الأول لمسلسل الاختيار الذي جاء ببطولة الفنان أمير كرارة الذي من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان المبارك القادم، وأحداث هذا المسلسل تدور حول موضوع حقيقي يتناول الوفاء والخيانة.

وجاء هذا المسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو باهر دويدار وجاء من إخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي، وهذا المسلسل يدور حول قصة أحمد صابر المنسر قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي تعرض للاستشهاد في كمين مربع البرث وذلك في مدينة رفح عام 2017، بجانب ظهور الكثير من العوامل الاجتماعية والإنسانية في حياة هذا البطل وتم الإعلان عن البرومو الأول لهذا المسلسل.