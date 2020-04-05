تهنئة الفنان مصطفى خاطر لحمدي مرغني

قام الفنان مصطفى خاطر بتهنئة الفنان حمدي المرغي بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، حيث قام بنشر صورة من فيلم قديم وعلق على هذه الصورة قائلاً” كل سنه وانت طيب يا دودي.. واحشني جدا جدا وربنا يرجعك بالف سلامه معلش ملاقتش غير صوره لينا من فيلم قديم قلت افكرك بالزمن الجميل”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى خاطر يقوم بالاستعداد في تقديم مسلسل إذاعي يحمل عنوان دفعة محمد صلاح، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل سيذاع في رمضان القادم على راديو النيل وسيشارك في هذا المسلسل كلاً من مي كساب وإنعام سالوسة وعبد الله مشرف ويحيى محمود وغيرهم من الفنانين.