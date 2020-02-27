ينعي الفنان أحمد عز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

انتشر في صباح أمس خبر وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحزن عليه جميع الأشخاص، ونعى الفنان أحمد عز الرئيس السابق محمد حسني مبارك من خلال نشر تويتة له على حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بساعات قليلة.

حيث أنه قد كتب في هذه التويتة قائلاً ” رحم الله الرئيس المصري الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة محمد حسني مبارك، اللهم اغفر له وارحمه، وخالص العزاء للأسرة”، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي عن عمر يصل إلى 92 عام وقام ابنه علاء بالإعلان عن الخبر بعد نشر أكثر من مرة خبر وفاته بالكذب فقد حسم الأمر اليوم.