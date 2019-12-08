محمد أنور يستعد لأولى بطولاته الدرامية خارج موسم رمضان من خلال “إسعاف يونس”

يستعد الفنان الكوميدي محمد أنور في الوقت الحالي من أجل لعب أولى بطولاته الدرامية المنفردة، وهذا من خلال مسلسل “إسعاف يونس” تعاقد عليه في الفترة الأخيرة مع شركة سينرجي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في المرحلة القادمة.

ومسلسل “إسعاف يونس” من تأليف عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني، وحسب ما أكده محمد أنور أن المسلسل سيعرض خارج موسم رمضان، حيث قال “نستعد حالياً من أجل تصوير العمل، الذي استقررنا على أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني بالاتفاق مع الشركة المنتجة”.

وكانت أخر الأعمال التي شارك فيها محمد أنور في موسن رمضان الماضي مسلسل “طلقة حظ” مع مصطفى خاطر، وأيضاً شارك في مسلسل “البرنسيسة بيسة”، والعملين من إنتاج شركة سينرجي.