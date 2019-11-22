إقبال الجماهير على شراء تذاكر أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

صرح الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، بأن اليوم الأول الخاص بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قد شهد أقبال كبير على شباك التذاكر قد فاق كل التوقعات، وأكد بأنه يوجد زحام غير مسبوق لعرف الفيلم الأيرلندي المجاني، وكان الإقبال كبير أيضا على أفلام اليوم وغدا حيث رفع لافتة كامل العدد منذ صباح اليوم في كل من فيلم “بيك نعيش”، و”أبو ليلى”، و”جودي”.

كما كشف بأن المهرجان قد قرر تخصيص شباك لحاملي الكارنيهات وكانت مع كل من الصحفيين ومع النقاد، لكي يتمكنوا من حجز تذاكر ومشاهدة الأفلام، التي يرغبون في تغطيتها وأدلاء أراءهم فيها، مع أنجاز مهام عملهم بعيد عن زحام شباك التذاكر من الجماهير.