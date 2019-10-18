نشر منة فضالي صور جديدة لها على الانستجرام

قامت الفنانة العالمية منة فضالي بنشر صور جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص الصور الانستجرام، وكانت تظهر الفنانة منة فضالي في هذه الصورة وهي مرتدية الملابس الرياضية خلال تأديتها التمارين الرياضية في الجيم وقام أحد المعجبين بأخذ هذه الصور لها.

ومن الجديد بالذكر أن الفنانة منة فضالي تقوم بحضور جلسات تصوير لفيلمها الجديد ماكو الذي من المفترض أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة حيث شاركها في بطولة هذا الفيلم كلاً من الفنان قصي الخولي والفنان خالد أنور والفنانة ناهد السباعي وهذا الفيلم من تأليف الأستاذ أحمد حليم ومن المعروف أنه لم يتم وضع الموعد النهائي لعرض هذا الفيلم بعد.