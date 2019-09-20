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وصول الفنان شريف منير إلى الغردقة بمهرجان الجونة

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أكدت الإعلامية بوسي شلبي على وصول الفنانة شريف منير إلى الغردقة من أجل أن يقوم بحضور مهرجان الجونة السينمائي المعروف في دورته الثالثة حيث أنه قد تم افتتاح هذا المهرجان في يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، حيث تم بث للفنان شريف منير وهو متواجد في سيارة في مهرجان الجونة.

وقامت المذيعة بوسي شلبي باستقباله قائلة” حمدلله على السلامة نورتو الجونة”، حيث قد تم افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي التي ستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، حيث أن هذه الدورة سوف تشهد تقديم عدد كبير من الأفلام التي تم إعدادها في هذا العام وسيتم عرض الأفلام التي حصلت على جوائز ممتازة في مهرجانات دولية مختلفة.

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