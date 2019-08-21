“ولاد رزق 2” يحقق 65.8 مليون جنيه خلال أسبوعي عرض فقط

حقق فيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” للنجم أحمد عز ايرادات كبيرة للغاية وصلت إلى 65 مليون و 800 ألف جنيه، بعد انتهاء الأسبوع الثاني له في دور العرض، وبذلك يكون في الصدراة لأعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات خلال أسبوعين عرض فقط، حيث استطاع فى الأسبوع الأول حصد 43 مليون جنيه وفى الأسبوع الثانى 22 مليوناً.

حيث تدور أحداث فيلم أولاد رزق 2 بعد 3 سنوات من احداث الجزء الأول، والتي يحاول فيها الأشقاء الأربعة بكافة السبل الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، وبالرغم من ذلك يطرق عليهم أمرا واحد يغير كل ذلك، ويدخلون عوالم جديدة عليهم ومواجهات خطرة مع عدد من المجرمين المحترفين.

ويشارك في بطولة “أولاد رزق 2” أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وخالد الصاوى وكريم قاسم ونسرين أمين، وباسم سمرة، بجانب ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب والعمل من من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.