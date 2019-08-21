طرح الفنان أحمد شوكت لأغنيته الجديدة

قامت شركة مزيكا بطرح أغنية جديدة للمطرب الفنان أحمد شوكت، وذلك عبر موقع القناة الخاص على موقع يوتيوب، وكانت هذه الأغنية تحت عنوان أعيش لمين، كما أن هذه الأغنية من كلمات الشاعر حسن مصطفى محرم، بينما كانت من ألحان مدين، كما كانت من إخراج إسلام الفولي ومن توزيع يحيي يوسف.

حيث قد ظهر الفنان أحمد شوكت، بأطلاله جديدة في تحضير هذا الكليب، فهذا الكليب استغرق يوماً كامل في تحضيره في منطقة الحزام الأخضر، كما أن الفنان أحمد شوكت انتهى من تحضيره ألبومه الجديد الذي سيتم عرضه على قناة مزيكا السينمائية، كما أنه من الجدير بالذكر أنه قام بطرح أغنية جديدة تحت عنوان صباح الرضا وحققت هذه الأغنية نجاحاً مبهراً.