تفاعل الجمهور العماني في مهرجان صلالة

شهدت سلطنة عمان تفاعل كبير من الجمهور العماني خلال هذه الأيام في مهرجان صلالة، فهذه الفترة تعتبر من أهم الفترات لاعتدال المناخ وانخفاض درجة الحرارة خلال هذه الأيام وذلك في محافظة ظفار في سلطنة عمان الذي ينتشر فيها الزرع والخضرة، ويعتبر هذا الحفل من أهم الحفلات التي تحدث في عمان وهذا الحفل يستمر لعدد كبير من الأسابيع.

فيشهد هذا المهرجان عدد كبير من المؤتمرات والندوات الدينية والاقتصادية والثقافية والأمسيات الشعرية ولقاءات إعلامية بجانب عرض كمية من فقرات الليزر وسياحة المناطيد، كما أن هذا المهرجان يضم حفلات غنائية ومسرحية متنوعة يحيها أشهر الفنانين من مصر والوطن العربي والسلطنة، كما أن الفنان تامر حسني سيقوم بحضور هذا الحفل.