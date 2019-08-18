أكاديمية الفنون تشارك في 3 عروض في المهرجان القومي للمسرح

اعلن المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون بدخوله في فعاليات المهرجان القومي للمسرح، خلال دورته رقم 12، حيث سيتم تقديم 3 عروض مسرحية، حيث تقدم على مسرح على فهمي داخل مقر المعهد، ومن العروض المشاركة عرض بعنوان الشاطئ وتعرض يوم 22/23 أغسطس في تمام الساعة 6 مساء.

ويشارك في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بعدد 70 عرضاً مسرحياً موزعة هذه الدورة على ثلاثة مسابقات هي (المسابقة الأولى) والتي تشمل العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات التي تتخصص في المسرح مثل (مسرح الدولة بكل قطاعاته_ مسرح القطاع الخاص) والمسابقة الثانية تشمل “مسابقة مسرح الشباب” وتشمل الكليات والمعاهد العليا وتكون الأولوية للعروض الفائزة في بعض المسابقات الكبرى التي قد تقيمها الجامعات وتشمل أيضاً الفرق المستقلة.